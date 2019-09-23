Глава Башкирии призвал жителей республики сообщать ему в соцсетях об отсутствии отопления
Глава Башкирии призвал жителей республики сообщать ему в соцсетях об отсутствии отопления Фото: Олег Яровиков
УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Глава Башкортостана Радий Хабиров призвал жителей республики сообщать ему в соцсетях об отсутствии отопления.
«Поставил задачу сегодня до 20.00 часов подключить отопление по всей республике. Если где-то не подключили, писать сюда», — написал глава Башкортостана.
Страницы Радия Хабирова в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассники».
Как сообщалось ранее, в Башкирии 23 сентября во всех районах тепло появится в домах и соцобъектах. Поручение о начале отопительного сезона дал глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве региона.