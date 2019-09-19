Фото: источник ИА «Башинформ» | Видео: источник ИА «Башинформ» Унесенные ветром: в Уфе на видео попал «побег» мусорных баков Фото: источник ИА «Башинформ» | Видео: источник ИА «Башинформ»

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в жилом комплексе «Сосны» в объектив камер видеонаблюдения попала смешная для зрителя и не очень для хозяев машин ситуация. На записи, которую в агентство «Башинформ» прислали читатели, видно, как из-за угла выкатывается желтый мусорный бак и врезается сначала в одну припаркованную машину, а затем в другую. За ним следом также из-за угла «выплывают» еще два таких же бака, один из которых повторяет «преступление» первой мусорки – врезается в два автомобиля.

Инцидент произошел 19 сентября – в день, когда в Башкирии объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщало агентство «Башинформ», накануне МЧС Башкирии предупреждало жителей региона о порывах ветра до 21-26 м/с. По шкале Бофорта, скорости ветра в 21-24 м/с соответствует такой ветровой режим, как «сильная буря». Это когда повреждаются легкие постройки, а также крыши и трубы. «Полная буря» начинается при скорости ветра в 24-28 м/с — вырываются с корнем деревья, повреждаются легкие постройки.

В Уфе уже зафиксированы первые последствия ураганного ветра. В Информационно-диспетчерский центр города поступило более 50 обращений горожан об угрозе и фактах падения веток, деревьев, баннеров, столбов, заборов, а также сообщения об обрывах проводов.