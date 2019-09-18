Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.12 ↑

EUR 70.60 ↑

18 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Полная буря»: МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра до 26 м/с

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

«Полная буря»: МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра до 26 м/с Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане прогнозируются порывы ветра до 21-26 м/с, предупреждает региональное МЧС. По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ, с 20.00 часов 18 сентября до 20.00 часов 19 сентября в республике ожидается облачная погода. Ночью небольшой дождь, местами до умеренного, днем дожди, в отдельных районах сильные, локально грозы.

Ветер юго-западный 9-14 м/с. Утром и днем местами по Башкирии ожидается штормовое усиление ветра с порывами до 21-26 м/с. Температура воздуха ночью составит +4,+9 градусов, днем +10,+15.

На автодорогах из-за дождя будет плохая видимость — от 500 до 1000 метров.

По шкале Бофорта, скорости ветра в 21-24 м/с соответствует такой ветровой режим, как «сильная буря». Это когда повреждаются легкие постройки, а также крыши и трубы. «Полная буря» начинается при скорости ветра в 24-28 м/с — вырываются с корнем деревья, повреждаются легкие постройки.

Теги: МЧС по РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии шестилетний мальчик несколько дней провел в квартире с мертвой матерью
В Башкортостане, в городе Янауле в одной из семей произошла страшная трагедия. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, в квартире жилого дома накану
УГАТУ стал участником федерального научно-технического проекта
Уфимский государственный авиационный технический университет стал участником федерального проекта по новым технологиям изготовления перспективных имп
В Уфе мужчина до смерти избил девушку, приняв ее за другую
В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя по обвинению в убийстве 15-летней давности. Ночью 24 сентября 2004 года было об
В Уфе появился новый арт-объект «Такси, притормози!»
В Уфе на площадке торгового центра «Планета» появился новый арт-объект. Он представляет собой девушку, которая ждет такси. Арт-объект сделан из стеклопла
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть