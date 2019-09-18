Фото: Ксения Калинина «Полная буря»: МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра до 26 м/с Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане прогнозируются порывы ветра до 21-26 м/с, предупреждает региональное МЧС. По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ, с 20.00 часов 18 сентября до 20.00 часов 19 сентября в республике ожидается облачная погода. Ночью небольшой дождь, местами до умеренного, днем дожди, в отдельных районах сильные, локально грозы.

Ветер юго-западный 9-14 м/с. Утром и днем местами по Башкирии ожидается штормовое усиление ветра с порывами до 21-26 м/с. Температура воздуха ночью составит +4,+9 градусов, днем +10,+15.

На автодорогах из-за дождя будет плохая видимость — от 500 до 1000 метров.

По шкале Бофорта, скорости ветра в 21-24 м/с соответствует такой ветровой режим, как «сильная буря». Это когда повреждаются легкие постройки, а также крыши и трубы. «Полная буря» начинается при скорости ветра в 24-28 м/с — вырываются с корнем деревья, повреждаются легкие постройки.