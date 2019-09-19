В Уфе из-за разбушевавшегося ветра попадали деревья, заборы и баннер

Фото: УГЗ по Уфе





Фото: УГЗ по Уфе

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прогнозируемое ухудшение погодных условий в Башкортостане полностью подтвердилось. На данный момент в Информационно-диспетчерский центр Уфы поступило более 50 обращений горожан об угрозе и фактах падения веток, деревьев, баннеров, столбов, заборов, а также сообщения об обрывах проводов.

«Все заявки находятся на контроле, приоритетный выезд городских служб осуществляется на заявки, где есть угроза жизни и здоровью людей, а также для устранения нарушений в системе жизнеобеспечения. Из людей никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

Рекомендации при сильном ветре:

старайтесь не проходить около деревьев, электроопор, рекламных щитов, хрупких конструкций, а также избегайте перемещения в непосредственной близости с домами, так как нередко из-за порыва ветра происходит падение элементов кровли, облицовки;

автомобилистам следует аккуратнее парковать свои транспортные средства, чтобы избежать их повреждения.