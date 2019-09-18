Фото: ИА «Башинформ» Мальчика, найденного рядом с мертвой матерью, перевезли из Янаула в больницу Уфы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Истощенного шестилетнего мальчика, найденного рядом с мертвой матерью, транспортировали из центральной клинической больницы Янаула в Уфу — в Республиканскую детскую клиническую больницу. Накануне это решение было принято врачами коллегиально. Состояние здоровья ребенка медики оценивают, как стабильно тяжелое, сообщил агентству «Башинформ» источник.

Теперь за выздоровление мальчика отвечают ведущие врачи РДКБ. Как сообщала ранее детский омбудсмен в Башкирии Милана Скоробогатова, медики выстроили определенный алгоритм лечения. С первых дней с мальчиком работает психолог.

Также решается вопрос об опеке над ребенком. Из Москвы приехала его тетя. Скорее всего, она возьмет на себя заботу о мальчике.

Агентство «Башинформ» ранее информировало, что в Янауле 16 сентября в одной из квартир было найдено тело 44-летней женщины. Рядом с ней еле дышал 6-летний мальчик. Первыми тревогу забили воспитатели детсада. С 30 августа они не могли дозвониться до женщины и начали беспокоиться. В квартиру к ней попасть тоже не смогли: дверь была заперта, никто не отзывался. Поиски привели к подруге, у которой имелись ключи от квартиры. Открыв дверь, она увидела ужасающую картину: женщина была мертва, а ребенок был до крайности истощен.

Появилось несколько версий гибели женщины, но только судмедэксперты смогут определить истинную причину ее смерти.