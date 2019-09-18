Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.12 ↑

EUR 70.60 ↑

18 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мальчика, найденного рядом с мертвой матерью, перевезли из Янаула в больницу Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Мальчика, найденного рядом с мертвой матерью, перевезли из Янаула в больницу Уфы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Истощенного шестилетнего мальчика, найденного рядом с мертвой матерью, транспортировали из центральной клинической больницы Янаула в Уфу — в Республиканскую детскую клиническую больницу. Накануне это решение было принято врачами коллегиально. Состояние здоровья ребенка медики оценивают, как стабильно тяжелое, сообщил агентству «Башинформ» источник.

Теперь за выздоровление мальчика отвечают ведущие врачи РДКБ. Как сообщала ранее детский омбудсмен в Башкирии Милана Скоробогатова, медики выстроили определенный алгоритм лечения. С первых дней с мальчиком работает психолог.

Также решается вопрос об опеке над ребенком. Из Москвы приехала его тетя. Скорее всего, она возьмет на себя заботу о мальчике.

Агентство «Башинформ» ранее информировало, что в Янауле 16 сентября в одной из квартир было найдено тело 44-летней женщины. Рядом с ней еле дышал 6-летний мальчик. Первыми тревогу забили воспитатели детсада. С 30 августа они не могли дозвониться до женщины и начали беспокоиться. В квартиру к ней попасть тоже не смогли: дверь была заперта, никто не отзывался. Поиски привели к подруге, у которой имелись ключи от квартиры. Открыв дверь, она увидела ужасающую картину: женщина была мертва, а ребенок был до крайности истощен.

Появилось несколько версий гибели женщины, но только судмедэксперты смогут определить истинную причину ее смерти.

Теги: ЧП, дети, медицина
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии шестилетний мальчик несколько дней провел в квартире с мертвой матерью
В Башкортостане, в городе Янауле в одной из семей произошла страшная трагедия. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, в квартире жилого дома накану
УГАТУ стал участником федерального научно-технического проекта
Уфимский государственный авиационный технический университет стал участником федерального проекта по новым технологиям изготовления перспективных имп
В Уфе мужчина до смерти избил девушку, приняв ее за другую
В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя по обвинению в убийстве 15-летней давности. Ночью 24 сентября 2004 года было об
В Уфе появился новый арт-объект «Такси, притормози!»
В Уфе на площадке торгового центра «Планета» появился новый арт-объект. Он представляет собой девушку, которая ждет такси. Арт-объект сделан из стеклопла
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть