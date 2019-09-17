Фото: автор Милана Скоробогатова сообщила о самочувствии мальчика, найденного рядом с умершей матерью Фото: автор

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В городе Янауле шестилетний мальчик прожил несколько тяжелых дней в квартире рядом с умершей матерью. Ребенка нашли истощенным, с признаками обезвоживания. Уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии Милана Скоробогатова сообщила агентству «Башинформ» о состоянии здоровья мальчика.

«На сегодняшний день он находится в центральной клинической больнице Янаула. Главврач Мурад Авзалов оценивает состояние мальчика как стабильно тяжелое. Ребенок идет на поправку. Он общается с врачами, цепляется за жизнь. Буквально с первых часов ребенка сопровождает психолог. Из Республиканской детской клинической больницы приехали для подробной консультации врачи, профессора. Они вместе с лечащими врачами Янаульской ЦРБ выстроили алгоритм лечения. В любом случае, будет проведена консультация с психотерапевтом, потому что ребенок пережил тяжелую психологическую травму: это и потеря матери и те дни, которые он прожил около нее», — сказал Милана Скоробогатова.

Она отметила, что администрация района и органы опеки сработали оперативно. В кратчайшие сроки они разыскали, связались с близкими родственниками. Сестра умершей женщины уже приехала из Москвы в Янаул.

«Есть все основания, что дальнейшее жизнеустройство ребенка, после его физического и психического восстановления, будет в семью его ближайших родственников. Тетя мальчика уже здесь, она встречалась с ребенком, прошла все консультации с врачами — достаточно ответственно подошла к ситуации. Сейчас жизнеустройство ребенка зависит от принятия решения близкими родственниками», — сказал детский омбудсмен.

Почему шестилетний ребенок не смог никого позвать на помощь: не стал стучать по батареям, двери, открыть окно и закричать — ответа на этот вопрос пока нет. Тем более, что мальчика в детском саду охарактеризовали как активного и коммуникабельного.

«Я задала этот вопрос и воспитателям детского сада, которые хорошо знали эту семью, никогда не попадавшую в поле зрения органов профилактики, потому что это была хорошая, нормальная семья – мама и сын. Мальчишка был достаточно активный, контактный. Что произошло – мне сказать сложно. Как у психолога, у меня это тоже вызывает вопрос», — отметила Милана Скоробогатова.

Что касается версии самоубийства матери, она вызывает диссонанс в соответствии с этой личностью, с этим человеком, добавила детский омбудсмен. По ее словам, прямых тяжелых ситуаций, о которых кто-либо знал, никто не проговаривает – это взывает удивление. Только следствие поможет ответить на некоторые вопросы.

О погибшей женщине известно, что она переехала в Янаул из Стерлитамака более шести лет назад, купила квартиру в пятиэтажном доме по улице Азина. Задолженности по платежам у нее не было. Воспитывала сына одна. По словам детского омбудсмена, мальчик рос хорошим, ухоженным, имел все, что необходимо.

Теперь региональному Следственному комитету предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка.