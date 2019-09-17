Фото: Соцсети Поставщик мяса в школу Уфы, где дети пожаловались на тефтели, сдал сырье на пробу Фото: Соцсети

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

После обращения родителей учеников 71-й уфимской школы по поводу «сырых» тефтелей, которые дети получили на обед, начата проверка. В частности, представители поставщика сырья ООО «Зуевское» (Караидельский район, директор Альберт Мухамедьяров) прибыли в образовательное учреждение и изъяли всё мясо говядины, заменив его на новое. Образцы организация обещала отправить в лабораторию для анализа.

По словам заместителя директора по экономическим вопросам Центра диетического питания [оператор питания всех школ столицы Башкирии — ред.] Риммы Резяповой, обращение по якобы сырым тефтелям поступило к ним по системе «Инцидент».

«Наши сотрудники вместе с поставщиков выехали на место. Мясо заменили, а пробы сдали на анализ. Больше никаких обращений к нам не поступало», — уточнили Римма Резяпова.

Сегодня же известный уфимский карикатурист Камиль Бузыкаев на своей странице в социальных сетях сообщил о том, что его дети также пожаловались на боли в животе после употребления таких же тефтелей [в уфимских школах с 1 сентября 2019 года действует единое меню — ред.]

«96 лицей. Советский район. Мои (оба!) вчера мучились с животом, и, судя по школьным чатам — не они одни», — отметил уфимец, добавив, что сегодня дети в школу не пошли из-за плохого самочувствия.

Большинство родителей грешат на тефтели. Однако, по словам замдиректора Центра диетического питания, говядину в школы Советского района Уфы поставляет ООО «Авангард» (Уфа, директор Азамат Минибаев).

Согласно меню от 16 сентября 2019 года на второй завтрак, помимо говяжьих тефтелей, дети получили салат из свежих огурцов, томатный соус, кашу полтавскую, чай с молоком, конфеты и хлеб пшеничный.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в детских садах и школах Уфы организована единая система питания. Меню на каждый день родители и все желающие могут изучить на официальном сайте Центра диетического питания. Контролировать качество питания должны бракеражные комиссии, в которые могут входить медицинский работник, ответственный за питание (социальный педагог), заведующий производством, представитель родительской общественности, заместитель директора по воспитательной работе и директор школы. Члены комиссии (не менее трех человек) ежедневно до раздачи пищи должны оценивать органолептические показатели и качество блюд, пробовать их, и уже после отправлять на стол детям.