Фото: ИА «Башинформ» Питание в детсадах и школах Уфы: как родителям проконтролировать процесс Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Просто сырое мясо. Наши дети животные, что ли!» — такой комментарий оставила читательница агентства «Башинформ», прикрепив фотографии котлеты с красным мясом. Сигнал поступил от мамы ученика 71-й школы. Мы решили выяснить детали и обстоятельства проверки и контроля процесса питания в детских садах и школах Уфы.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что с 2019 года организацией питания детей в образовательных учреждениях занимается Центр детского диетического питания. Это предприятие, по сути, арендует школьные и детсадовские столовые, запускает туда своих поваров и уже на месте готовит привезенную пищу от разных поставщиков. А контролирует приготовленные завтраки и обеды в школах и дошкольных учреждениях специальная бракеражная комиссия.

По словам директора уфимской школы №71 Ольги Алексеевой, по ее приказу в бракеражную комиссию этого образовательного учреждения входит медицинский работник, ответственный за питание (социальный педагог), заведующий производством, представитель родительской общественности, заместитель директора по воспитательной работе и лично директор. Члены комиссии (не менее трех человек) ежедневно до раздачи пищи оценивают органолептические показатели и качество блюд, пробуют их и уже после отправляют на стол детям.

«Я спрашивала у повара по поводу этой котлеты, она ее тушила полтора часа, — объяснила агентству «Башинформ» директор 71-й школы Уфы Ольга Алексеева. — Я лично пробовала котлету как член бракеражной комиссии, она съедобная и, как вы понимаете, я разговариваю с вами и до сих пор не отравилась».

Стоит отметить, что подобные бракеражные комиссии должны быть созданы и ежедневно работать в каждой школе Уфы.