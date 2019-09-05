Фото: автор Что родителям нужно знать о новой системе питания в школах Уфы Фото: автор

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе с начала сентября 129 школ и 228 детсадов перешли на новую систему питания. Изменилось многое: меню, способы оплаты, закупка продуктов, стандарты качества, контроль и даже дизайн столовых приборов. Подробно о нововведениях, касающихся качества питания, 5 сентября на базе новой школы №162 в микрорайоне «Яркий» на встрече с журналистами рассказали исполняющий обязанности председателя Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев, а также представители городских ведомств.

ПЕРЕМЕНЫ

В Уфе ранее было три муниципальных оператора. Администрация города стала анализировать ситуацию питания в целом и выявила одни и те же проблемы у всех операторов: это довольно серьезно изношенная материально-техническая часть пищеблоков, как в детсадах, так и в школах; разные подходы к организации питания, в том числе разное меню. Кроме того, отсутствовали единые стандарты форм визуализации. Возникли вопросы и касательно качества закупаемого сырья, готовых блюд — все из-за отсутствия единых стандартов.

Руководство города приняло решение все три предприятия совместить в одно — муниципальный оператор «Центр детского и диетического питания».

Результатом объединения стали единое меню во всех детсадах и школах, а также стандарт посуды и форма персонала.

«За счет оптимизации, за счет перераспределения производственных процессов мы получили дополнительную историю по финансовым средствам, которые позволяют нам в течение пяти лет вложиться в модернизацию пищеблоков. Посуда, форма, антураж, дополнительных кухонный инвентарь, который уже закуплен и впоследствии будет докупаться, ремонт и закупка оборудования – это все будет проходить не за счет бюджета, не за счет родительских средств, а именно за счет оптимизации структуры питания, которая у нас произошла, естественно, с улучшением качества питания», — сообщил Алексей Гусев.

По Башкирии. Сегодня есть две формы организации питания: аутсорсинг, когда образовательное учреждение проводит закупочную процедуру на предоставление данной услуги, затем привлекается специализированная организация, которая оказывает услугу. Второй способ, когда школа либо садик проводят закупочную процедуру сырья и организацию непосредственно самой услуги происходит за счет самого учреждения образования. То есть повара находятся на территории школы или садика и готовят там.

Вновь ситуация была проанализирована, выявлены практически те же самые проблемы, что и в Уфе. Поэтому руководство республики приняло решение о создании единой концепции организации питания. Ничего нового не придумывается, есть СанПиН, есть кулинарный справочник с перечнем блюд, которые разрешено использовать в детском питании, определенные виды разрешенных и запрещенных продуктов.

«На сегодня мы понимаем, что эта система необходима, во-первых, для увеличения охвата детей горячим питанием, во-вторых, для улучшения качества самого питания, в-третьих, для использования продуктов местного производства. Госкомитет разработал единую систему организации питания — она является средством достижения обозначенных задач», — рассказал руководитель ведомства.

Система включает в себя несколько направлений:

Три типовых варианта меню, которые разосланы по всем муниципалитетам.

Бюджетное питание (за счет республиканского и муниципального бюджета) для двух категорий школьников: малоимущие многодетные семьи (дотация из расчета 45 рублей) и дети с ограниченными возможностями здоровья (из расчета 100 рублей). 90% — это республиканские средства, 10% — муниципалитета.

Муниципалитетам вместо проведения аукциона (что негативно отражалось на качестве закупаемой продукции из-за низкого ценового предложения) предложено использовать конкурс с ограниченным участием. Это значит, что заявку может подавать организация с опытом, который может подтвердить. Кроме того, должна быть материально-техническая база (склад, оборудование, транспорт), квалифицированный персонал.

Единые стандарты организации питания разосланы в муниципалитеты. А как эти правила будут использоваться на местах, и как это повлияет на организацию питания, покажет время и контроль соответствующих ведомств.

МЕНЮ

Меню школьного и дошкольного питания составляется на базе единого документа СанПиН, а также сборника рецептур.

Есть разрешенные и запрещенные продукты.

Меню составляют специально обученные люди – технологи, диетологи.

В сборнике рецептур четко прописано наименование блюд. У каждого блюда есть рецептура. Повар должен четко следовать этой рецептуре.

Кроме соли не используется ни одна специя.

Запрещены такие способы приготовления пищи, как жарка и пассировка. Разрешены варка, запекание, тушение.

Предусмотрены четыре варианта меню: первый завтрак – молочный, усиленный завтрак, который содержит мясные продукты, обед и полдник. Ребенок в течение дня может получить несколько вариантов питания.

Шведского стола в школах не будет. Если ребенку предоставить выбор, он, к примеру, каждый день будет кушать макароны – это противоречит правилам здорового питания, культуре питания.

Некоторые правила составления меню:

Запрет повторения, то есть нельзя два дня подряд давать блюда из говядины либо курицы. Меню десятидневное — ни одно блюдо не повторяется по дням. Это связано с риском оставления пищевых остатков, чтобы не допустить их реализации в последующие дни.

Использование четырех основных продуктов: говядины, курицы, рыбы, субпродуктов.

Накопительная ведомость, где указывается, сколько ребенок за определенный срок должен получить жиров, белков, углеводов, витаминов.

«Детское питание должно быть безопасным. В детсаду питание щадящее. Предусматриваются технологические процессы запекания, тушения, использование более полезных продуктов, — рассказала директор Центра детского и диетического питания Уфы Марина Асфандиярова . — Установление единого меню дает возможность работать на меню, а не на склад. Завозится тот товар, тот продукт, который необходим сегодня. Заработал тот механизм, который мы хотели: дети будут потреблять именно то и в той последовательности, как это предусмотрено всеми правилами».

Между тем, нет запрета на то, чтобы ребенок взял из дома в школу пищу. Единственное, что он должен ее кушать в столовой.

ЕДА НЕ БУДЕТ ОСТЫВАТЬ

Существует проблема, что пока накрывают на столы, еда остывает. Марина Асфандиярова рассказала, как будет решаться этот вопрос.

«Программа реновации рассчитана на длительный период – на пять лет. Она, в том числе, включает глубокую техническую инвентаризацию. Стоит проблема холодной пищи. По СанПиНу, ребенок может питаться с раздачи, либо организованно с предварительного накрытия. Если мы пустим всех детей через раздачу, за 10-15 минут у нас сами понимаете, сколько детей поедят – не останется времени для приема пищи. Поэтому, конечно, питание организовано предварительным накрытием. И мы будем закупать специальное тепловое оборудование – тепловые тележки, которые могут транспортироваться по обеденному залу. Таким образом, мы эту проблему решим», — сообщила директор Центра детского и диетического питания Уфы.

ОПЛАТА ПИТАНИЯ

По словам Марины Асфандияровой, льготные категории детей проходят по муниципальному заданию. Дети питаются бесплатно. Для Центра детского и диетического питания Уфы достаточно, чтобы школы предоставили списки таких детей, и подавала заявки на их количество.

Родительская плата устанавливается постановлением администрации Уфы. На сегодня установлено, что для детей с 7 до 11 лет завтрак должен стоить не менее 55 рублей, обед – не менее 60 рублей. Для старшеклассников: завтрак — не менее 60 рублей, обед — не менее 70 рублей, полдник — 22 рубля.

КАРТА ШКОЛЬНИКА

Первый заместитель генерального директора АО «Башкирский регистр социальных карт» Альфир Халитов рассказал о способах оплаты за питание в школах:

Теперь платить за еду деньгами детям больше не нужно, так как у них есть карта школьника. Картой можно воспользоваться после пополнения в отделениях «Сбербанка», «Уралсиба», «Почты России», а также через онлайн-Сбербанк или специальные терминалы, которые уже стоят в школах либо, в скором времени, будут установлены.

«Что касается горячего и буфетного питания, родители школьника могут самостоятельно по номеру лицевого счета пополнить баланс, независимо от того, есть карта или нет. Карта – это дополнительная удобная услуга, чтобы ею мог воспользоваться ребенок. Таким образом, мы исключаем движение наличных средств в школьной среде. Мы все понимаем, что ребенок может потерять деньги, поэтому мы предупреждаем эти факторы», — отметил Альфир Халитов.

Карту получают все школьники без исключения по заявкам, направленным районными отделениями образования. На сегодняшний день поступили заявки на 350 тысяч карт — они все будут выданы в ближайшие дни. Школа сама определяет порядок выдачи карт.

Первая партия карт выдается бесплатно – такое решение приняло руководство республики. Если школьник ее потеряет, за новую карту придется заплатить. В случае утери, родители должны обратиться в техподдержку Башкирского регистра социальных карт через call-центр.

Для удобства школьников и более надежного пользования созданы браслеты и брелоки с аналогичным функционалом, как у карт. Родители могут оставить организации заявку. Браслет будет стоить 200 рублей, брелок – 150 рублей. Нужно выбрать один удобный вариант.

Карта школьника сродни банковской. Если учащийся теряет ее, а кто-то другой пытается воспользоваться, нужно позвонить на горячую линию регистра и сообщить о проблеме — карту заблокируют.

Если родители в силу разных причин не оплатили питание, ребенка все равно накормят — голодным он не будет. Есть люфт – до 10 дней, школьник может питаться и в минус. К слову, старая система не позволяла работать в минус: устанавливался стоп-лист. Сейчас его нет.

Оплата происходит практически моментально, напрямую: родители отправляют на лицевой счет деньги, они сразу же «падают» на расчетный счет комбината школьного питания. «Аксиома» работала иначе, в форме электронного кошелька: собирала деньги родителей, держала их у себя, крутила и потом только передавала эти деньги на счет комбината.

Карта школьника привязана к транспортной карте «Алга» и действует по такому же принципу. Учащийся может воспользоваться услугой общественного транспорта и расплатиться картой школьника. В тарифах перевозчиков предусмотрены льготы для учеников, пользующихся картой.

Все функции карты можно видеть в личном кабинете на сайте АИС «Образование».

КОНТРОЛЬ

Для того, чтобы в Башкирии улучшился контроль в сфере качества питания со стороны муниципалитетов, с октября в рейтинге глав муниципалитетов включается два дополнительных критерия: качество дошкольного питания и школьного.

Будет предусмотрена обратная связь, горячая линия Центра детского и диетического питания Уфы, куда можно будет обратиться по имеющимся проблемам.

В Центре создан отдел инспекции питания. Задача инспекторов – каждый день находиться в школах и детсадах и воочию проверять организацию питания, соблюдение норм СанПиНа.

Кроме того, Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей планирует в масштабе республики организовать отдельное подразделение инспекторов, которые совместно с сотрудниками прокуратуры и Роспотребнадзора, будут ездить по региону и проверять ситуацию с питанием.