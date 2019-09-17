Фото: Яндекс У всех уфимцев, отравившихся шаурмой, обнаружен золотистый стафилококк Фото: Яндекс

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

У всех уфимцев, отравившихся шаурмой, обнаружен золотистый стафилококк. Этот же вид бактерий выявлен у одного из работников бистро, где была куплена некачественная продукция. Об этом 17 сентября на оперативном совещании в мэрии сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Башкортостану Галина Пермина.

По ее словам, количество пострадавших составляет 16 человек, в том числе пятеро детей. Среди них, 14 находятся на стационарном лечении.

«По результатам лабораторных исследований у всех больных выделен золотистый стафилококк. Стафилококк определяется и у одного из работников предприятия общественного питания. В пробе салата также выделен золотистый стафилококк. Управлением Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование случая группового заболевания, в ходе которого отобраны пробы пищевых продуктов, обследованы все больные и сотрудники бистро», — сказала она.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин призвал соответствующие ведомства наказать виновных по всей строгости закона, а взрослых отказаться от еды сомнительного происхождения и не покупать ее детям. Мэр также отметил, что подобные заведения не красят облик города.

Как сообщалось ранее, в экстренные службы Башкирии около часа ночи 12 сентября поступило сообщение о пищевом отравлении 15 человек, среди них 10 взрослых и пять детей. В тяжёлом состоянии находились пять человек, в том числе четыре ребёнка и один взрослый. Состояние восьми взрослых и одного ребёнка оценивалось как средней степени тяжести. Среди пострадавших — одна беременная женщина. Позже за медпомощью обратился еще один пострадавший от некачественной еды. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Золотистый стафилококк — вид шаровидных грамположительных бактерий из рода стафилококков. Эта бактерия может вызывать широкий диапазон заболеваний, начиная с лёгких кожных инфекций: угри, фурункул, флегмона, стафилококковый ожогоподобный кожный синдром и абсцесс — до смертельно опасных заболеваний: пневмония, менингит, остеомиелит, эндокардит, инфекционно-токсический шок и сепсис. Диапазон заболеваний простирается от кожных, мягких тканей, респираторных, костных и суставных до раневых инфекций.