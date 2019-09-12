Фото: Ксения Калинина Стали известны подробности массового отравления уфимцев шаурмой Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В экстренные службы Башкирии около часа ночи 12 сентября от дежурного врача «скорой помощи» поступило сообщение о пищевом отравлении 15 человек, среди них 10 взрослых и пять детей. После первичного осмотра установлено, что все пострадавшие употребляли продукцию бистро, расположенного по улице Б. Бикбая Уфы.

«Всего госпитализировано 14 человек: в инфекционную больницу №4 — 13 человек, в том числе пять детей, в республиканский клинический перинатальный центр Уфы — один взрослый человек (беременная женщина — прим. ред.)», — сообщил осведомленный источник.

В тяжёлом состоянии находятся пять человек, в том числе четыре ребёнка и один взрослый. Состояние восьми взрослых и одного ребёнка оценивается как средней степени тяжести.

Предварительный диагноз — острый гастроэнтерит.

Ситуацию на контроле держит региональное МЧС.