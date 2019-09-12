Фото: Яндекс После массового отравления в Уфе мэр предложил закрыть в городе все киоски с шаурмой Фото: Яндекс

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

После отравления 15 уфимцев шаурмой из киоска мэр города Ульфат Мустафин выступил за то, чтобы закрыть в городе все подобные места общепита.

Как сообщало ранее агентство, после употребления накануне продукции бистро, расположенного по улице Б. Бикбая, отравились 15 человек, среди них 10 взрослых и пять детей. Всех госпитализировали. В тяжёлом состоянии находятся пять человек, в том числе четыре ребёнка и один взрослый. Состояние восьми взрослых и одного ребёнка оценивается как средней степени тяжести. По факту отравления возбуждено уголовное дело, деятельность киоска приостановлена.

Руководитель столичной администрации Ульфат Мустафин в своем посте в Facebook напомним горожанам, что он уже не первый раз критикует киоски с шаурмой. По его мнению, внешний вид подобных «трамвайчиков», расположенных вдоль красных линий, портит внешний вид города. А теперь, оказывается и их продукция не отвечает требованиям.

«Меня всегда беспокоит внешний облик столицы, особенно фасады магазинов и киоски, которые расположены вдоль красных линий. После вступления в должность главы администрации города мы начали передвигать, а где-то и убирать эти киоски с шаурмой. Тогда нас и критиковали, и были те, кто поддержал. Получается, что не только их внешний вид, но и продукция не всегда отвечает всем требованиям. Вчера в Сипайлово в одном из таких киосков после покупки шаурмы отравились наши горожане. Это 15 человек, среди них дети и беременная женщина. Есть и те, кто в тяжелом состоянии. Сейчас по данному факту проводится проверка. Ситуация на контроле. Нам есть о чем подумать! Давайте вместе решим: нужны ли нам такие киоски с шаурмой?!», — обратился мэр к своим подписчикам.

Некоторые уфимцы возмутились столь радикальным предложением главы города.

«А если отравятся в столовой, то вы закроете все столовые?, — вопрошают комментаторы. — А почему роддома не закрываете в которых дети умирают? По этой же логике. У нас куча проблем и так, дороги, маршрутки, тротуары... Лучше порядок наведите, что бы у всех всё хорошо было, выработайте нормы и правила, а не рубите с плеча».

«Запретите шаурму — люди будут травиться чебуреками, запретите чебуреки — люди отравятся блинчиками. Во всем мире есть стритфуд и Уфа вряд ли будет первым городом без стритфуда вообще. Просто контроль нужен», — не соглашаются с мэром уфимцы.

«Если один сделал плохо убрать всех? Следить нужно, но не убирать. Главное следить за качеством продукции, — предлагают подписчики. — Надо чаще проверять такие ларьки и давать по шапке своим подчинённым за плохую проверку и закрытию глаз на нарушения?».

«Дело не в киосках с шаурмой, дело в любом киоске общественного питания, который недостаточно тщательно проверяют компетентные органы, ну или за определенную мзду закрывают глаза на нарушения. Что изменится от их закрытия? Недальновидные решения», — считают читатели.

«Уличный стритфуд — неотъемлемая часть культуры современного города, его туристической привлекательности. Наоборот, надо развивать такие форматы, совершенно разные», — делают вывод в комментариях горожане.

"С киосками, где продают шаурму, у нас в городе неоднозначная ситуация, — комментирует начальник информационно-аналитического управления пресс-службы администрации города Уфы Марсель Байдавлетов. — И в данном посте глава города Уфы предлагает подумать, совместно с жителями, собрать идеи, что дальше с ними делать. Не закрывать. Об этом речь вообще не идёт! Или передвигать или же менять их облик или в усилить контроль, а также предлагает разработать единую концепцию. Мы на самом деле сейчас говорим не о закрытии этих киосков".