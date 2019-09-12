Фото: Олег Яровиков По факту массового отравления уфимцев возбуждено уголовное дело Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Следственный отдел Октябрьского района Уфы возбудил уголовное дело по факту отравления 15 человек по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что 11 сентября в правоохранительные органы республики поступила информация о том, что в инфекционную больницу города Уфы обратилось 15 человек, в том числе пятеро детей в возрасте от 5 до 9 лет с признаками пищевого отравления.

«Установлено, что 11 сентября вышеуказанные лица приобрели шаурму в киоске на остановочном павильоне в микрорайоне «Сипайлово» Уфы. Впоследствии граждане почувствовали резкое ухудшение здоровья, обратились за медпомощью и были госпитализированы﻿», — пояснили в ведомстве.