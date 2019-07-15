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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Рейс авиакомпании Royal Flight в Тунис из Уфы задерживается на шесть часов

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Рейс авиакомпании Royal Flight в Тунис из Уфы задерживается на шесть часов Фото: автор

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Рейс Уфа — Энфида (RL-8807) авиакомпании Royal Flight задерживается из-за замены воздушного судна по технической причине. Об этом агентству «Башинформ» сообщила руководитель пресс-службы аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.

«Предварительное время отправления 15.30 часов по местному времени. Время задержки составит 6 часов 35 минут. На рейс зарегистрировано 190 пассажиров. Им будут предоставлены прохладительные напитки, горячее питание», — пояснила представитель уфимского авиаузла.

За последнее время это уже третий инцидент у компании Royal Flight, связанный с длительной задержкой рейса. Во всех случаях пришлось заменить воздушное судно по технической причине. Как сообщалось ранее, почти на 18 часов задержался рейс Уфа — Барселона, на 15 часов — Уфа-Анталья.

Теги: аэропорт, задержка рейса, туризм
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