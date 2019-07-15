Рейс Уфа – Анталия авиакомпании Royal Flight задерживается на 15 часов

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Рейс Уфа – Анталья авиакомпании Royal Flight RL-8007 задерживается на 15 часов. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе аэропорта «Уфа», самолет B-757-800 задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна.

«Предварительное время отправления 18.25 часов по местному времени. Время задержки составит 15 часов 05 минут. На рейс зарегистрировано 235 пассажиров. Они расселены в гостиницу, им предоставлены прохладительные напитки, горячее питание», — проинформировали в столичном авиаузле.

Как сообщало агентство «Башинформ», еще один рейс этой авиакомпании вылетел из Уфы в Барселону с задержкой почти на 18 часов.