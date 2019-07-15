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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Пассажиры рейса Уфа – Барселона вылетели в пункт назначения спустя почти 18 часов задержки

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Пассажиры рейса Уфа – Барселона вылетели в пункт назначения спустя почти 18 часов задержки Фото: автор

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Рейс авиакомпании Royal Flight RL-8307 в Барселону из Уфы задержался более чем на 17 часов. По технической причине произошла замена воздушного судна. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе уфимского аэропорта, 15 июля в 03.20 часов по местному времени 186 пассажиров смогли вылететь в пункт назначения.

Напомним, время вылета неоднократно переносилось. Сначала предполагалось, что самолет покинет воздушную гавань с задержкой рейса в четыре часа, затем в десять часов.

Между тем, уфимская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с соблюдением прав пассажиров задержанного рейса и начала проверку в связи исполнением авиаперевозчиком лицензионных требований, предъявляемых к осуществлению перевозок пассажиров воздушным транспортом.

Иногородние пассажиры и граждане других стран — 93 человека – были размещены в гостинице. Местные жители ожидали вылета дома. Кроме того, прибывшим в аэропорт пассажирам были предоставлены горячее питание и прохладительные напитки, сообщили в надзорном ведомстве.

Теги: аэропорт, задержка рейса
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