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Самолет из Уфы в Барселону так и не улетел: время задержки рейса составит более 17 часов

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Самолет из Уфы в Барселону так и не улетел: время задержки рейса составит более 17 часов Фото: автор

УФА, 14 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Рейс авиакомпании Royal Flight RL-8307 в Барселону из Уфы задержится более чем на 17 часов. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе уфимского аэропорта, по технической причине произошла замена воздушного судна.

«Предварительный вылет в 03.20 по местному времени. Итого, задержка составит 17 часов 50 минут», — проинформировали в столичном авиаузле.

Как сообщалось ранее, сначала предполагалось, что самолет покинет воздушную гавань с задержкой рейса в четыре часа, затем в десять часов. Вылета ожидают 186 авиапассажиров. Им предоставлены прохладительные напитки и горячее питание.

Теги: рейс, аэропорт, туризм
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