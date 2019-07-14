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Рейс авиакомпании Royal Flight в Барселону из Уфы задерживается на несколько часов

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Рейс авиакомпании Royal Flight в Барселону из Уфы задерживается на несколько часов Фото: автор

УФА, 14 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Рейс авиакомпании Royal Flight RL-8307 в Барселону из Уфы задерживается. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе уфимского аэропорта, самолет не может вовремя вылететь по технической причине.

«Предварительное время отправления 13.40 по местному времени, время задержки составит четыре часа часа 10 минут. На рейс зарегистрировано 186 пассажиров. Им будут предоставлены прохладительные напитки и горячее питание», — пояснили в столичном авиаузле.

Теги: аэропорт, туризм
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