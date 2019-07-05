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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Подозреваемую в присвоении денег банка в Башкирии выдали собственные дети?

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Подозреваемую в присвоении денег банка в Башкирии выдали собственные дети? Фото: соцсети

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сотрудницу банка Луизу Хайруллину, подозреваемую в присвоении более 20 миллионов рублей, выдали собственные дети. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Один из детей Хайрулинной позвонил своему деду. Правоохранительные органы сумели отследить звонок и по нему вычислили съемную квартиру в Казани, где женщина скрывалась вместе с мужем и детьми», — сообщил собеседник издания.

Между тем, отец Луизы опровергает данную информацию. Как пишет kp.ru со ссылкой на слова Рамиля М., это все выдумки журналистов. Он утверждает, что в последний раз разговаривал с родными за два дня до их исчезновения.

Как информировало агентство «Башинформ», появилось видео задержания Луизы. На записи, предоставленной пресс-службой МВД России, показан многоквартирный дом, расположенный в Ново-Савиновском районе, в котором около месяца скрывалась с семьей подозреваемая. Обычный подъезд, скромная квартира и женщина в наручниках.

Сейчас с подозреваемой проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Полиция устанавливает местонахождение похищенных денежных средств.

Мгновенно в соцсетях пошла реакция: большая часть пользователей восприняла эту информацию негативно и с недоверием. Психолог объяснила, почему люди так восприняли эту новость.

Теги: МВД РФ, присвоение
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