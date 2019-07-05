Фото: соцсети «Это фейк»: пользователи соцсетей разочарованы финалом «кражи века» в Башкирии Фото: соцсети

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирию, да и всю Россию, вчера ночью потрясла новость о том, что стражи порядка задержали в столице Татарстана Луизу Хайруллину, подозреваемую в присвоении более 20 млн рублей банковских денег. Мгновенно в соцсетях пошла реакция: большая часть пользователей восприняла эту информацию негативно и с недоверием:

«Это фейк, не верю, что их поймали»,

«Самая грустная новость за сегодня...»,

«Очень жаль»,

«Я в шоке, как так можно прятаться»,

«Не могла подальше смыться»,

«Нашла, где прятаться»,

«Ладно, хоть живые. Кто-то сдал, наверное, из соседей»,

«Может, это пока утка, просто и не поймали?»,

«У кого снимали квартиру, видимо, получит миллион рублей»,

«Скорее всего, это ошибка, это не она. Лишь бы они были живы и здоровы»,

«Эх, Луиза, подвела ты нас, а мы так за тебя болели».

Но есть и те, кто доволен и даже злорадствует, что финал «кражи века» именно такой, хотя их меньшинство.

«Допрыгалась, все, теперь долго свет не увидит»,

«Жаль детей, которых она подставила своим нелепым поступком»,

«Вор должен сидеть в тюрьме»,

«Денег не нашли, сядет лет на пять, выйдет по УДО как мать двоих детей. И деньги легализованы. За три года где ещё заработаешь такие суммы?».

Реакцию большинства людей на это громкое событие прокомментировала психолог Алиса Курамшина.

«Украсть миллионы и сбежать с ними – это, скорее, похоже на сюжет какого-то приключенческого фильма, чем на реальную жизнь. Поэтому, мне кажется, что люди в интернете реагируют на судьбу Луизы именно таким образом. Сначала они радовались её удачливости, а когда финал оказался не у тёплого моря с прожиганием украденного, то это их огорчило. Сами-то они, конечно же, распорядились бы миллионами иначе. Но реальность очень сильно отличается от приключенческих фильмов. Поэтому не стоит ждать хвалебных отзывов о полиции, потому что в таких сюжетах она обычно воспринимается негативно. Но стоит признать, что в этом случае полиция сработала чётко и результативно», — отметила психолог.

Как сообщало агентство «Башинформ», сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Башкортостану вместе с оперативниками Управления ФСБ по РБ и МВД по Татарстану установили местонахождение подозреваемой в совершении хищения денег из кассы отделения «Россельхозбанка» в Салавате. По данным пресс-службы МВД России, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в Казани. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств.