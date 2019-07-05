Фото: МВД России Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной, подозреваемой в присвоении денег банка Фото: МВД России

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной из Башкирии, подозреваемой в присвоении более 20 млн рублей из «Россельхозбанка» в городе Салавате. На записи, предоставленной пресс-службой МВД России, показан дом, в котором больше месяца скрывалась с семьей подозреваемая. Обычный подъезд, скромная квартира и женщина в наручниках. По кадрам видно, что брюнетка Луиза перекрасилась в блондинку.

«На вопросы отвечать не будете?», — спрашивает женщину в бордовом костюме мужской голос.

В ответ она только помотала отрицательно головой.

Как информировало агентство «Башинформ», сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Башкортостану вместе с оперативниками Управления ФСБ по РБ и МВД по Татарстану установили местонахождение подозреваемой в совершении хищения денег из кассы отделения «Россельхозбанка» в Салавате. По данным пресс-службы МВД России, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывалась в Казани. 4 июля она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств.

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