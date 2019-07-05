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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

С сайта МВД Башкирии удалили ориентировки о розыске детей Луизы Хайруллиной

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт МВД по РБ

С сайта МВД Башкирии удалили ориентировки о розыске детей Луизы Хайруллиной Фото: сайт МВД по РБ

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

С сайта МВД Башкирии из раздела «Розыск несовершеннолетних» утром 5 июля удалили ориентировки о розыске детей Луизы Хайруллиной. Теперь там значится только одна пропавшая без вести несовершеннолетняя, а это значит, что местонахождение дочерей установлено. В ряде СМИ появилась информация о том, что правоохранители задержали только Луизу Хайруллину, подозреваемую в похищении из «Россельхозбанка» в Салавате более 20 млн рублей. Но в МВД подчеркнули, что в Казани были найдены все члены семьи.

В истории с «кражей века» теперь появилось еще больше вопросов, чем раньше, ответы на которые в скором времени предстоит узнать: будет ли задержан муж подозреваемой как соучастник, с кем останутся дети, какая точно сумма похищена, где сейчас эти деньги, почему кассир банка решилась на такое преступление, кто помог установить местонахождение разыскиваемых, получил ли кто-то обещанное вознаграждение в миллион рублей.

В ближайшее время Луизу Хайруллину, заочно арестованную судом, доставят в Башкирию для дачи показаний.

Как сообщало агентство «Башинформ», по данному факту месяц назад было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.

Теги: поиск пропавших, МВД по РБ
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