В Уфе на Советской площади установят памятник легендарному генералу Минигали Шаймуратову
УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Уфе на Советской площади установят памятник легендарному генералу Минигали Шаймуратову, сообщил сегодня на V Всемирном курултае башкир врио главы Башкирии Радий Хабиров.
«Мы должны достойно отметить дату — 120-летие со дня рождения командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова, героически погибшего во время боев на Донбассе в ходе Великой Отечественной войны. 25 марта 1942 года именно на Советской площади происходили торжественные проводы легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Командир дивизии Минигали Шаймуратов доложил руководству республики о готовности воинов к отправке на фронт», — отметил руководитель республики.На Советской площади будет разбит парк, парковку планируется сделать подземной. «Это место должно стать общенародным», — подчеркнул Радий Хабиров. Руководитель республики предложил Исполкому Всемирного курултая башкир объявить сбор средств на памятник комдиву.
Как сообщалось ранее, глава региона подписал указ, согласно которому в этом году в Башкортостане будут проведены юбилейные мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения дипломата, разведчика и легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (16-й Гвардейской кавалерийской дивизии) Минигали Шаймуратова.