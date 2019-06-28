В Уфе начал свою работу V Всемирный курултай башкир

Фото: стоп-кадры видеотрансляции







Фото: стоп-кадры видеотрансляции

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе, в Конгресс-холле «Торатау» начал свою работу V Всемирный курултай башкир — съезд представителей башкирского народа со всего мира. Исторический национальный форум проводится с 1995 года с целью объединения, этнокультурного развития башкирского народа, сохранения национальной идентичности и развития самобытной культуры башкир. Мероприятие организуется Международным союзом общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» при поддержке Правительства Башкортостана.

В V курултае участвуют более 600 делегатов, избранных народом. Почти половина из них проживают в республике, 157 — приехали из субъектов Российской Федерации. 50 представителей башкирского народа прибыли на историческую родину из 26 стран — США, Швейцарии, Голландии, Монако, Израиля, Латвии и других.

Главный вопрос в повестке съезда — утверждение концепции Стратегии развития башкирского народа, которое сформирует видение будущего народа в 2050 году, а также пути его достижения. На сайте Стратегии﻿﻿ можно предлагать свои предложения в документ. Кроме того, планируется произвести оценку текущей ситуации по основным сферам жизни башкир и сформулировать предложения по реализации конкретных проектов и программ.

Курултай открылся под звуки национального гимна башкирского народа «Урал». Первым приветствовал делегатов съезда поэт, общественный деятель и ученый Башкортостана Рашит Шакур.

﻿«Сегодняшнее собрание имеет большое значение как для башкирского народа, так и для всего многонационального Башкортостана, — отметил он. — Особенно важно, что курулутай проводится в год 100-летия республики. Перед съездом стоит много задач, которые необходимо решать в условиях глобальных изменений в мире. Мы ответственны за свою судьбу, поэтому нам сейчас важно проявить осмысленность, сплоченность, трудолюбие. Уверен, что у всех нас есть силы сохранить наши язык и национальность, возрождать многовековые традиции, пропагандировать семейные ценности, проявлять уважение к старшим, быть примером для наших детей».

В работе курултая также примет участие врио Главы Башкортостана Радий Хабиров. В качестве гостей приглашены заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации по межнациональным отношениям и гармонизации общественных отношений Магомедсалам Магомедов, члены Совета Федерации Федерального собрания РФ Лилия Гумерова и Ирек Ялалов.