Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии отметят 120-летие со дня рождения легендарного генерала Шаймуратова Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В этом году в Башкортостане будут проведены юбилейные мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения дипломата, разведчика и легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (16-й Гвардейской кавалерийской дивизии) Минигали Шаймуратова. Соответствующий указ подписал врио Главы республики Радий Хабиров. Документом предписано правительству республики образовать организационный комитет, а также обеспечить разработку и утверждение плана юбилейных мероприятий. Расходы по подготовке и проведению юбилейных мероприятий будут осуществляться за счет бюджетных оснований, предусмотренных в республиканском бюджете соответствующим исполнителям, и внебюджетных средств.

Десять лет назад, когда отмечалось 110-летие со дня рождения генерала Шаймуратова, основные юбилейные торжества проходили на его родине — в селе Шаймуратово Кармаскалинского района. Тогда официальные лица, члены правительства республики, родственники генерала Шаймуратова, ветераны Великой Отечественной войны, в том числе, воины 112-й Башкавдивизии, при участии общественности района, представителей СМИ, возложили цветы к бюсту Минигали Шаймуратова, посадили деревья во дворе школы в честь памятной даты, посетили музей Шаймуратова в средней общеобразовательной школе, носящей его имя. В этот день, 12 сентября, прошла военно-историческая реконструкция «Боевое крещение 112-й Башкавдивизии. Сентябрь 1942 года», состоялась торжественная часть юбилейного мероприятия с выступлениями официальных лиц и праздничным концертом. В фойе сельского Дома культуры разместилась фотовыставка «От Агидели до Эльбы» Республиканского музея Боевой Славы и выставка книжных изданий Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди РБ «Жизнь, ставшая легендой».

К 115-летию со дня рождения генерала Шаймуратова агентство «Башинформ» подготовило подробный материал о его жизненном пути и военных подвигах.