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В Башкирии 100-балльников становится больше: результаты ЕГЭ по информатике и биологии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии 100-балльников становится больше: результаты ЕГЭ по информатике и биологии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии количество стобалльников растет. Сегодня стали известны результаты Единого государственного экзамена по информатике и биологии.

ЕГЭ по информатике сдавали 2 848 участников. Справились с экзаменом на 100 баллов 12 выпускников, рассказали ИА «Башинформ» в Министерстве образования республики. Девять из них уфимцы — это учащиеся лицеев №58, №83, №153, гимназии №16. Двое стобалльников закончили лицей №1 и гимназию №5 в городе Стерлитамаке, один одиннадцатиклассник из гимназии Янаула. В прошлом учебном году по данному предмету максимальные результаты показали девять выпускников.

Экзамен по биологии писали 3 670 одиннадцатиклассников. Безукоризненно с заданиями справились четверо — выпускники лицея №6 г. Мелеуза, школы №2 Стерлибашевского района, школы №32 и башкирского лицея-интерната №3 из Стерлитамака.

Таким образом, на сегодняшний день по итогам сдачи ЕГЭ в Башкортостане получено 108 стобалльных работ. По географии — три человека (одна из них сдала ЕГЭ досрочно, после 10 класса), по литературе — два, по профильной математике — 18, по химии — 29, по истории — пять, по русскому языку — шесть, по физике — 25, по обществознанию — четыре, по информатике — 12, по биологии — четыре. По английскому языку стобалльников в республике нет. Отличников может оказаться еще больше — основной период ЕГЭ продолжат резервные дни для сдачи всех предметов, уточнили в Минобразования РБ.

Кроме того, в этом году в регионе по итогам всех ЕГЭ выросло количество дважды стобалльников. В настоящее время максимальный балл сразу по двум предметам получили семь выпускников школ республики. Как рассказывало агентство «Башинформ» ранее, в экзаменах по физике и профильной математике отличились трое — Эдуард Владимиров из башкирской гимназии Нефтекамска, Роман Злобин из уфимского лицея №153 и Маргарита Сагитова из инженерного лицея №83 имени М.С. Пинского УГНТУ (Уфа). Дмитрий Колупаев из уфимского лицея №153 сдал на 100 баллов ЕГЭ по математике и информатике. 200 баллов — по физике и информатике — также у выпускников данного лицея Игоря Парфенова и Ивана Тепляшина. Дважды преуспела — в экзаменах по биологии и химии — одиннадцатиклассница СОШ №32 из Стерлитамака.

Теги: ЕГЭ-2019
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