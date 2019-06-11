Фото: из архива Заремы Хамматовой Десятиклассница из Абзелиловского района Башкирии сдала ЕГЭ на 100 баллов Фото: из архива Заремы Хамматовой

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Десятиклассница из деревни Салаватово Абзелиловского района Башкирии сдала ЕГЭ на 100 баллов. Зарема Хамматова воспользовалась возможностью досрочной сдачи единого государственного экзамена и справилась с ним на «отлично».

Школьница вместе с еще двумя одноклассниками писала тест по географии.

Зарема — круглая отличница, начала проявлять интерес к географии с 7-го класса. Трижды была призером республиканской олимпиады, имеет серьезные знания в науке. Девушка считает предмет разносторонним и уверена, что результаты этого экзамена помогут ей при поступлении. Пока, правда, она не определилась с выбором вуза, но ведь впереди у школьницы целый год. Зарема мечтает получить высшее образование в области международных отношений либо архитектуры.

﻿«Сложностей в сдаче теста по географии никаких не было, — рассказала агентству «Башинформ» юная «стобалльница». — Я долгое время готовилась к ЕГЭ под руководством нашей учительницы по географии Райли Хафизовой. Подспорьем стала и подготовка к олимпиадам, в которых я участвовала. Я была уверена, что сдам свой любимый предмет на 100 баллов. Всем участникам ЕГЭ я советую, главное, не бояться и не волноваться. На самом деле это не страшно, если ты знаешь предмет. Еще важно — ориентироваться во времени, уложиться в отведенные для экзамена сроки. В следующем году я буду сдавать экзамен по истории, английскому и, скорее всего, выберу профильную математику».

Как сообщало ранее агентство, в этом году ЕГЭ по географии писали 521 человек. Наивысший балл набрали три выпускника. В их числе Зарема Хамматова, а также 11-классники школ Стерлитамака и Салавата.

В прошлом году ИА «Башинформ» рассказывало об еще одном юном «стобалльнике» и также по предмету «география» — 10-класснике из Туймазов Даниле Кадырмаеве.

Оказывается, каждый выпускник 10 класса может вполне законно сдать ЕГЭ по базовой математике, русскому языку и географии. Именно по этим трём предметам базовый курс к 10 классу чаще всего школьниками уже освоен. Если результаты досрочного ЕГЭ участника не устраивают, он может спокойно переписать экзамен после 11 класса.