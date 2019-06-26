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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Дважды по 100: стобалльники ЕГЭ из Башкирии рассказали о секретах успеха

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В этом году в Башкирии по итогам ЕГЭ значительно выросло число стобалльников и отличников. На данный момент на высший балл экзамены сдали 92 выпускника школ республики. ИА «Башинформ» пообщалось с теми, кто получил 100 баллов сразу по двум предметам.

Как мы сообщали ранее, максимальный балл по физике и профильной математике получили трое: Эдуард Владимиров из башкирской гимназии Нефтекамска, Роман Злобин из уфимского лицея №153 и Маргарита Сагитова из инженерного лицея №83 имени М.С. Пинского УГНТУ (Уфа).

Как и сколько они готовились, чтобы написать ЕГЭ на все 100, чем они живут, о чем мечтают и считают ли себя самыми умными?

О ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ

Эдуард Владимиров: Готовился самостоятельно, в школе нам давали хорошую теорию и материал для подготовки к экзаменам, а дома я прорешивал варианты. Также занимался олимпиадной математикой.

Роман Злобин: Я не готовился к экзаменам по физике и математике вообще. Как учился, так и сдал. По математике, физике и информатике у меня всегда были пятерки.

Роман Злобин. Фото из личного архива

Маргарита Сагитова: Участвовала в вузовских олимпиадах. Фактически готовилась к ним, и это здорово помогло на самих ЕГЭ. Получается, к экзаменам готовилась на протяжении всего 11-го класса.

ОБ УВЕРЕННОСТИ И ВОЛНЕНИЯХ

Эдуард Владимиров: 100 баллов по двум предметам для меня были ожидаемыми, но я всё равно немного волновался. Старался совладать со стрессом и страхом. А вообще, я — не совсем уверенный в себе человек, есть над чем работать.

Эдуард Владимиров. Фото из личного архива

Роман Злобин: Ожидал, что будет от 90 до 100 баллов. Если ты знаешь предмет, сдать на отлично ЕГЭ — легко.

Маргарита Сагитова: После того, как прошла региональные этапы олимпиад, на самих ЕГЭ уже было не так страшно. Конечно, не обошлось без волнений: все эти странные процедуры, прохождение через металлоискатели, стрессовая обстановка. Но, по крайней мере, руки не тряслись. Я знала, что могу написать ЕГЭ хорошо, главное было — не допустить глупых ошибок, сделать все четко.

Маргарита Сагитова. Фото из личного архива

ОБ ОЛИМПИАДАХ

Эдуард Владимиров: Я — призер регионального этапа олимпиады по математике, по физике, призер олимпиады «Физтех» (Физико-математическая олимпиада, проводится Московским физико-техническим институтом - прим.авт.), интернет-олимпиады школьников. Участие в олимпиадах развивает мышление, вырабатывает самостоятельность, и, конечно же, полученные знания очень пригождаются на ЕГЭ.

Роман Злобин: Я — победитель олимпиады «Ломоносов» по математике, победитель олимпиады «Физтех» по математике, по физике «Физтех» — призер.

Маргарита Сагитова: Призер региональных олимпиад, а также «Физтеха», «Ломоносов». Вузовские олимпиады дают очень много возможностей при поступлении.

О ВАЖНОСТИ 100 БАЛЛОВ

Роман Злобин: Получить 100 баллов на ЕГЭ — не самое важное в жизни, и это не играет решающую роль. Проще победить в олимпиаде БВИ (расшифровка — Без Вступительных Испытаний — прим.авт.), чем набрать 100 баллов.

Маргарита Сагитова: Смотря какая цель. Куда я изначально собиралась, вузовские олимпиады по математике и физике давали не больше 100 баллов.

О КОНТРОЛЕ СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ

Эдуард Владимиров: Родители никак на меня не влияли и не контролировали мою учебу в школе.

Роман Злобин: Отец мотивировал меня проучиться в заочной школе МФТИ с 9 по 11 классы. Это, кстати, очень помогло на экзаменах. А мама всегда напоминала, что нужно готовиться к ЕГЭ по русскому (у Романа по данному предмету 70 баллов — прим.авт.).

Маргарита Сагитова: Со стороны родителей обычно все ограничивалось расспросами: нужно ли чем-нибудь помочь. Нет, ну, конечно же, они поддерживали меня психологически. Я чувствовала их плечо.

О ПРЕДМЕТАХ, КОТОРЫЕ НЕ ДАВАЛИСЬ

Эдуард Владимиров: Так, вообще, успехи по всем предметам, но вот особого интереса у меня не было к истории.

Роман Злобин: Были нелюбимые предметы, но это, скорее всего, из-за учителей.

Маргарита Сагитова: Физкультура. Потому что ее нельзя выучить, и надо физически напрягаться.

О ЛЮБИМЫХ КНИГАХ

Эдуард Владимиров: Булгаков «Мастер и Маргарита».

Роман Злобин: Люблю научную фантастику и фэнтези.

Маргарита Сагитова: Любимая книга — «Элементарная геометрия» Понарина. Всем ее рекомендую. Еще люблю читать классику: Достоевского, Горького, и фантастику.

СЧИТАЕШЬ ЛИ СЕБЯ УМНЫМ(ОЙ)?

Эдуард Владимиров: Скорее нет, чем да. Одноклассники называют умным.

Роман Злобин: Под определение умного человека я попадаю, так что — да.

Маргарита Сагитова: Скажем так: глупой себя не считаю.

О ХОББИ

Эдуард Владимиров: Иногда катаюсь на велосипеде.

Роман Злобин: Настольные ролевые игры.

Маргарита Сагитова: Периодически рисую, окончила музыкальную школу по классу «фортепиано».

О РАБОТЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ И БУДУЩЕМ

Эдуард Владимиров: Планирую поступать в МГУ на факультет вычислительной математики и кибернетики. Также буду сдавать документы в Московский физико-технический институт, на направление «компьютерные технологии». За границу уезжать не планирую, вернусь ли в Башкирию — пока сказать не могу.

Роман Злобин: Буду поступать в МФТИ, на факультет информатики и вычислительной техники, рассматриваю также МГУ или Высшую школу экономики. В Башкирию не вернусь, вижу себя программистом в какой-нибудь крутой компании.

Маргарита Сагитова: Сдаю документы в МФТИ, хочу заниматься математикой. Альтернативный вариант — МГУ. Будущее не загадываю. Вернусь ли в республику? Будет зависеть от предложений, если будут интересные проекты в Башкирии, с радостью буду работать здесь.

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Эдуард Владимиров: Заниматься тем, чем хочешь, что тебе интересно, к какому делу есть страсть.

Роман Злобин: Для всех видов биологический смысл жизни — размножение.

Маргарита Сагитова: Смысл жизни вижу в достижении целей.

Теги: ЕГЭ-2019
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