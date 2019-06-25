Прокуратура и Минздрав Башкирии проверят факт неоказания фельдшером медпомощи больному
Прокуратура и Минздрав Башкирии проверят факт неоказания фельдшером медпомощи больному Фото: соцсети | Видео: соцсети
УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Уфимском районе Башкирии женщина сняла на видео, как сотрудник скорой помощи отказывается помогать мужчине, которому стало плохо. Как сообщалось ранее, инцидентом заинтересовался Следственный комитет по Башкортостану.
Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу Министерства здравоохранения РБ.
В ведомстве прокомментировали инцидент.
«Министерство здравоохранения Башкортостана по предполагаемому факту предполагаемого отказа медицинского работника в оказании помощи в селе Булгаково Уфимского района РБ официально заявляет: по сведениям Единой дежурной диспетчерской службы 24 июня в 18.38 поступил вызов об оказании медицинской помощи пациенту с информацией «плохо, теряет сознание». Вызов обслужила бригада из Уфы. Время доезда составило 19 мин 07 секунд. Пациента эвакуировали в медицинское учреждение Уфы. По поводу работы бригады СМП, указанной в сюжете, Минздрав РБ в настоящее время проводит проверку», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Случившемся также заинтересовалась прокуратура Башкирии. Надзорное ведомство организовало проверку по информации СМИ об отказе врача «скорой» в оказании медпомощи больному.
«В настоящее время направлены запросы в Министерство здравоохранения республики. По предварительным данным, фельдшер, не отреагировавший на просьбу о помощи, работает в Архангельской районной больнице. В рамках проверочных мероприятий планируется дать оценку бездействию медицинского работника и предполагаемому факту оставления человека в опасности», — заявили в пресс-службе прокуратуры РБ.