Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.52 ↓

EUR 71.23 ↑

26 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Прокуратура и Минздрав Башкирии проверят факт неоказания фельдшером медпомощи больному

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети | Видео: соцсети

Прокуратура и Минздрав Башкирии проверят факт неоказания фельдшером медпомощи больному Фото: соцсети | Видео: соцсети

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском районе Башкирии женщина сняла на видео, как сотрудник скорой помощи отказывается помогать мужчине, которому стало плохо. Как сообщалось ранее, инцидентом заинтересовался Следственный комитет по Башкортостану.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу Министерства здравоохранения РБ.

В ведомстве прокомментировали инцидент.

«Министерство здравоохранения Башкортостана по предполагаемому факту предполагаемого отказа медицинского работника в оказании помощи в селе Булгаково Уфимского района РБ официально заявляет: по сведениям Единой дежурной диспетчерской службы 24 июня в 18.38 поступил вызов об оказании медицинской помощи пациенту с информацией «плохо, теряет сознание». Вызов обслужила бригада из Уфы. Время доезда составило 19 мин 07 секунд. Пациента эвакуировали в медицинское учреждение Уфы. По поводу работы бригады СМП, указанной в сюжете, Минздрав РБ в настоящее время проводит проверку», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Случившемся также заинтересовалась прокуратура Башкирии. Надзорное ведомство организовало проверку по информации СМИ об отказе врача «скорой» в оказании медпомощи больному.

«В настоящее время направлены запросы в Министерство здравоохранения республики. По предварительным данным, фельдшер, не отреагировавший на просьбу о помощи, работает в Архангельской районной больнице. В рамках проверочных мероприятий планируется дать оценку бездействию медицинского работника и предполагаемому факту оставления человека в опасности», — заявили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Теги: прокуратура РБ, минздрав РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии в гараже отца Луизы Хайруллиной найдена машина с постельными принадлежностями
В городе Салавате в гараже отца Луизы Хайруллиной был найден автомобиль, на котором, как предполагалось, могла скрыться семья с похищенными из банка ден
В Башкирии у родных Луизы Хайруллиной стражи порядка взяли образцы генетического материала
В Башкортостане, в городе Салавате, правоохранители провели обыски в домах родственников разыскиваемой полицией Луизы Хайруллиной. Напомним, месяц назад
В Башкирии двое мужчин, отдыхавших на берегу пруда, получили ножевые ранения
В Илишевском районе Башкирии на днях в больницу обратились двое молодых людей с ножевыми ранениями. Сообщение о случившемся поступило в полицию. Пострад
Жительница Башкирии погибла от удара молнии
В Миякинском районе Башкирии накануне вечером произошел несчастный случай. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального МЧС, во дворе
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть