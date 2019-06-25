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25 июня Вторник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Следственный комитет по Башкирии заинтересовался инцидентом с фельдшером

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети | Видео: соцсети

Следственный комитет по Башкирии заинтересовался инцидентом с фельдшером Фото: соцсети | Видео: соцсети

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Следственное управление по Башкортостану проверит информацию об отказе в оказании медпомощи в Уфимском районе республики.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в селе Булгаково фельдшер, находящийся рядом с мужчиной, которому внезапно стало плохо, отказался оказать первую медицинскую помощь. По данному факту Уфимский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

Как сообщало агентство «Башинформ», в селе Булгаково на днях произошел неприятный инцидент с сотрудницей скорой помощи. В соцсетях появилась видеозапись, как женщина подходит с включенной на телефоне видеокамерой к спецмашине и просит сидящую в ней медработницу оказать помощь человеку, которому стало плохо. Но работник «скорой» отказывается помочь мужчине, а также ругается на снимающую ее женщину и отталкивает ее руку с телефоном. В итоге мужчину с приступом инсульта увезли в больницу на другой машине «скорой помощи».

Сейчас устанавливается личность запечатленной на записи женщины в белом халате.

Теги: СКР по РБ
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