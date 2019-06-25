Фото: соцсети | Видео: соцети В Башкирии фельдшер отказала нуждающемуся в медпомощи человеку Фото: соцсети | Видео: соцети

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском районе Башкортостана, в селе Булгаково, на днях произошел неприятный инцидент с сотрудницей скорой помощи. В соцсетях появилась видеозапись, как женщина подходит с включенной на телефоне видеокамерой к спецмашине и просит сидящую в ней медработницу оказать помощь человеку, которому стало плохо.

Как поясняет автор видео, они вызвали «скорую» по телефону, а пока ждали, заметили стоящую у дороги другую спецмашину, вот и решили попросить оказать неотложную помощь.

«Не могу, потому что мы районная машина», — ответила женщина в белом халате.

Снимающая видео ответила, что работник «скорой» не имеет права отказывать нуждающимся в медпомощи, на что ей рекомендовали вызвать по телефону бригаду медработников.

При этом женщина, представившаяся фельдшером, несколько раз оттолкнула снимающий ее телефон.

«Женщина, помогите, пожалуйста, там человеку плохо», — уже кричала автор видео.

«Уйдите отсюда, уйдите... Я не доктор, я не врач. Я фельдшер – просто сопровождала больного. Я в данный момент не имею права помогать человеку», — ответила фельдшер.

«Вы не хотите помочь человеку? Там человеку плохо. Я сейчас сниму ваши номера (машины «скорой» - прим. автора ), вы не будет работать просто», — не отставала женщина с телефоном.

«Спасибо вам большое за это», — ответила медработник.

Женщина сняла на видео номера «скорой помощи» — далее запись разлетелась по соцсетям.

Мужчину, предположительно, с приступом инсульта увезли в больницу на другой машине скорой помощи.

В этой истории есть вопросы к медработнику, но также вызывает некое недоумение тот факт, что женщина сразу «вооружилась» мобильным телефоном и стала снимать разговор на видео, будто ожидала подобной реакции.

В пресс-службе регионального Профсоюза работников здравоохранения сообщили, что сейчас ведутся поиски запечатленных на видео автомобиля и женщины в белом халате. Устанавливается ее личность.

«В данном случае права медработника не были нарушены — эта ситуация вне функционала профсоюза, который защищает именно права работников здравоохранения. Здесь встает вопрос этики медика и прав нуждающегося в помощи, если действительно эта женщина является работником здравоохранения», — сказали в ведомстве.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу Минздрава РБ. Как только ведомство предоставит информацию, она будет опубликована на сайте информагентства.