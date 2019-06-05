Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.16 ↓

EUR 73.42 ↓

5 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Участники передачи «Прямой эфир» разбирались в громком деле по ограблению банка в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Россия 1

Участники передачи «Прямой эфир» разбирались в громком деле по ограблению банка в Башкирии Фото: Россия 1

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

На телеканале «Россия 1» в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым 5 июня родственники, друзья, коллеги, а также эксперты разбирались в громком деле по факту хищения из банка в городе Салавате более 20 млн рублей. В преступлении подозревается кассир – 36-летняя Луиза Хайруллина. Она вместе с мужем и детьми пропала без вести. Полиция объявила семью в розыск.

Бывшая коллега Луизы Екатерина С. в эфире передачи высказала свое мнение о подозреваемой и о хищении в банке.

«Мы работали с Луизой с 2009 года. Я хорошо ее знаю. Могу сказать, что на нее повлиять невозможно, то есть она не тот человек, которого что-то можно было заставить сделать. У нее всегда было свое мнение. Она ответственный человек, порядочный. Была доброжелательной как с сотрудниками, так и с клиентами. Клиенты ей доверяли, она к себе людей располагала. Последний раз мы виделись три месяца назад, общение было на уровне: «Привет, как дела». О планах она не говорила и, в принципе, о своей семье не распространялась. Подробности ее жизни мы не знаем. Она уважительно относилась к мужу, любила, — рассказала женщина. – Что касается случившегося, то все факты говорят о том, что это было спланировано».

По словам друга Марата Сергея С., который также принял участие в телепрограмме, он жил с семьей Хайруллиных через стенку, в соседней квартире, более семи лет.

«Наши дети вместе родились, выросли. До последнего друг друга поддерживали, дети общались. Я знаю, какие они – от соседей много не утаишь. Это идеальная семья, они любили друг друга, любили детей. У них самое главное в жизни – это дети. Пойти на это могли только под угрозой жизни детей», — рассказал друг семьи.

Эксперты в студии отметили, что люди строили дом, взяли кредиты, ипотеку – они хотели жить именно здесь, а не где-нибудь еще. И тут они в спешке собрали вещи и уехали, все бросив. У Луизы всегда была возможность забрать деньги, так как она каждый день с ними работала.

Тетя Луизы подчеркнула, что если бы они заранее готовились, то продали бы дом, машину или переписали бы имущество на отца.

«После 9 мая они посадили картошку, облагораживали участок. Если бы она планировала куда-нибудь уехать, зачем бы она это делала, — сказала женщина и добавила про нестыковки, связанные с банком. – Когда я иду в банк, чтобы получить, предположим, 100 тысяч рублей, мне эти деньги не дают в этот день, я их заказываю на следующий день. Откуда такая сумма была в банке? Была ли она? Почему сначала писали про 20 млн рублей, потом 23 млн, 25 млн, а затем уже и 27 млн. Почему так сумма растет? Что, банк не может сразу сосчитать, какая сумма у него исчезла?».

На передаче также подняли вопрос, что вместе с родителями и их детьми пропала сестра подозреваемой. Отец Луизы опроверг данную информацию.

«Больше никто не исчез. Приплетают сестру, свекра, потом меня – отца. Почитайте в интернете», — сказал мужчина.

Луиза Хайрулина подозревается в похищении более 20 млн рублей из банка, в котором проработала 5 лет. «Ограбление века» произошло в конце мая. Она бесследно исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Родственники Луизы уверены, что сама бы она никогда не пошла на преступление – кто-то ее заставил. Отец Луизы в программе ранее рассказал, что подозревает мужа его дочери – Марата, который увлекался азартными играми, в том, что тот мог проиграть деньги и задолжать кредиторам крупную сумму, как это уже было в их семье. Возможно, именно поэтому супруги ограбили банк и пустились в бега. Мужчина подозревает, что его дочь ищут не только полицейские, но и бандиты. Отец Луизы боится за их жизни. Отец Марата винит во всем Луизу, так как именно она влезла в кассу и навлекла неприятности на всю семью. Близкие друзья также разделились на два лагеря. Даже незнакомые люди в соцсетях вступились за Луизу, публикуют посты в ее поддержку, запустили хештег #бегилуизабеги, таким образом протестуя против высоких процентов на кредиты в банках.

Как сообщалось ранее, за информацию о местонахождении Луизы и Марата объявлено вознаграждение в один миллион рублей.

Теги: Прямой эфир, ограбление века, банк, присвоение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Более 300 уфимцев не могут вылететь из Анталии
В Анталии более чем на 10 часов задерживается рейс в Уфу. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе уфимского аэропорта, рейс «F7-4120» авиакомпа
На территории трех районов Башкирии ветром повреждена кровля 27 зданий
В Башкирии шквалистым ветром 3 и 4 июня повреждены кровли 27 построек различного назначения в нескольких населенных пунктах Кугарчинского, Миякинского
Радий Хабиров на месте Улу-Телякской трагедии почтил память погибших в страшной катастрофе
Сегодня исполнилось ровно 30 лет с момента самой крупной в истории России и СССР железнодорожной, техногенной катастрофы. 4 июня 1989 года в 01.15 по
«Бояться было нельзя, нужно спасать»: уфимские врачи о работе в дни Улу-Телякской трагедии
30 лет назад, 4 июня 1989 года на 1 710 километре Транссибирской магистрали на перегоне Аша - Улу-Теляк в момент встречи двух пассажирских поездов, след
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть