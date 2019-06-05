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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за информацию о местонахождении Луизы Хайруллиной объявлено вознаграждение

ОБЩЕСТВО
Фото: телеканал Россия 1

В Башкирии за информацию о местонахождении Луизы Хайруллиной объявлено вознаграждение Фото: телеканал Россия 1

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

За информацию о местонахождении Луизы и Марата Хайруллиных объявлено вознаграждение в один миллион рублей. Об этом в программе «Прямой эфир» сообщил телеведущий Андрей Малахов.

В передаче принимают участие родственники, соседи, а также журналисты из Башкирии — они выдвигают свои версии случившегося. По словам соседки, возможен криминальный аспект пропажи семьи, даже убийство.

Эксперты в студии предположили, что Луиза вместе с семьей уже давно за границей, так как ограбление и их отъезд были хорошо спланированными.

Как сообщало﻿ агентство «Башинформ», 27 мая в городе Салавате 36-летняя сотрудница «Россельхозбанка» похитила более 20 млн рублей из кассы и после этого исчезла вместе с семьёй. Предположительно, вместе с ними пропала и сестра подозреваемой. Семья Хайруллиных объявлена в розыск, в отношении похитительницы возбуждено уголовное дело.

Также появилась информация, что на следующий день после предполагаемого «побега» в полицию с заявлением о пропаже дочери и её семьи обратился отец женщины. По его словам, дочь, её муж и двое детей ушли из дома утром 27 мая, после этого они перестали выходить на связь.

Теги: кража
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