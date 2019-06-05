Фото: Россия 1 Отец о дочери, подозреваемой в краже миллионов в Башкирии: «Моя дочь – правильная девочка» Фото: Россия 1

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Отец Луизы Хайруллиной Рамиль М. в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1» призвал помочь найти его дочь, подозреваемую в краже 25 миллионов рублей из банка в городе Салавате. Он не верит, что она сделала такой поступок.

«Я приехал с большим горем, рассказать о ней всю правду. Я приехал попросить вашей помощи в поисках моей дочери. Она — правильная девочка, хорошая мама. Очень много лжи в прессе – что случилось, кто виноват, что их на это сподвигло. Я в шоке. Они могут быть в заложниках или под угрозой. Даже если она это совершила, думаю, это связано с криминалом. Она пошла на это только ради детей – бросила карьеру, все то, к чему она шла всю жизнь. Возможно, кто-то подтолкнул их на хищение, принудил», — рассказал отец Луизы.

Рамиль М. также вспомнил, что в 2016 году он одолжил мужу Луизы 1,5 млн рублей – тот играл, делал ставки. Назад эти деньги пожилой мужчина не просил.

Отец Луизы также предположил, что, возможно, поступок был совершен и из-за мужа, его вредной привычки делать ставки.

По словам пожилого мужчины, по состоянию здоровья он сейчас «держится на честном слове», мало спит, плохо себя чувствует.

«Надеюсь, что они живы», — сказал отец Луизы.

Мать Марата Хайруллина вспомнила, что ни внучки, ни сын в конце мая на звонки не отвечали. Она позвонила в «112» и сообщила о пропаже сына. Женщине ответили, что ее сын подозревается в хищении. Пожилая женщина уверена, что их найдут, и переживает, что будет с девочками.

«Я очень за вас переживаю. Дайте знать что-нибудь о себе, возвращайтесь. Будьте живыми и здоровыми», — обратилась женщина к разыскиваемой семье.

Тетя Луизы Гульчачак отметила, что она обращалась к экстрасенсу, который сразу сказал, что Марат – игрок, возможно, все произошло из-за долгов.

Есть предположение, что семья могла сбежать в Таджикистан или Казахстан, либо может «отсиживаться» в глухой деревне в Башкирии.

Как сообщалось ранее, за информацию о местонахождении Луизы и Марата объявлено вознаграждение в один миллион рублей.

Напомним, 27 мая в городе Салавате 36-летняя сотрудница «Россельхозбанка» похитила более 20 млн рублей из кассы и после этого исчезла вместе с семьёй. Предположительно, вместе с ними пропала и сестра подозреваемой. Семья Хайруллиных объявлена в розыск, в отношении похитительницы возбуждено уголовное дело.