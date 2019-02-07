Фото: Скриншот видео Подтопление карьера в Сибае начнется 8 февраля Фото: Скриншот видео

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В пятницу, 8 февраля, стартует подтопление карьера в Сибае. Об этом в прямом эфире местного телевидения заявил директор сибайского филиала ОАО «Учалинский ГОК» Яудат Биккинов.

«Отмечу, до этого момента карьер не затапливали. На сегодня все подготовительные работы завершены. Карьер начнут заполнять водой с глубины 500-600 метров», — объяснил представитель горно-металлургической компании.

Руководство предприятия заверило сибайцев, что будет по максимуму информировать население о ходе проводимых работ: публиковать данные о глубине подтопления и объемах.

«К сожалению, показать в прямом эфире или снять на видео процесс из шахты не представляется возможным», — сказал Яудат Биккинов.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что с ноября 2018 года от жителей города Сибая стали поступать сообщения о неприятном запахе в воздухе. Через некоторое время специалисты обнаружили, что в сибайском карьере началось тление руды и в воздух выбрасывается сернистый газ. В ситуацию вмешался врио главы Башкирии Радий Хабиров. Изначально источник хотели засыпать, но эта мера оказалась неэффективной. Руководитель республики, посоветовавшись с учеными, принял решение о подтоплении карьера. Завершить его планируется к 20 марта 2019 года.

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