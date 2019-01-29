Шахты Сибайского карьера должны быть подтоплены к 20 марта - Радий Хабиров

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гизатуллин/.

Шахты Сибайского карьера должны быть подтоплены к 20 марта, заявил в ходе рабочей поездки в Сибай врио главы Башкирии Радий Хабиров. Напомним, решение по подтоплению карьера было принято руководством города и Сибайского филиала Учалинского ГОКа для ликвидации очагов горения на дне карьера. От эндогенных процессов уже несколько месяцев страдают жители города.

По словам директора Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК» Явдата Биккинова, работы по подтоплению карьера начнутся 1 февраля, сам процесс подтопления очень важен и технически сложен. Как отметил технический директор комбината Ильяс Ахмедьянов, затопление будет проходить выше 628 горизонта.

﻿«Необходимо будет заполнить очень большой объем — 410 тысяч кубометров, а ежедневно есть возможность подавать только 10 тысяч кубов. На это уйдет 1,5-2 месяца», — сказал он.

По плану УГОК, подача воды начнется 8 февраля, к этому времени должны быть готовы технические перемычки. Эффект должен быть сразу, и вода не будет откачиваться из карьера продолжительное время, чтобы не было доступа кислорода.

По словам ученых, произведены все расчеты по эффективности от данных мероприятий.

﻿«Но даже такая радикальная мера, как затопление карьера, не панацея, — считает директор экспертной организации, доктор технических наук, профессор, завкафедрой подземной разработки месторождений полезных ископаемых Магнитогорского госуниверситета им. Г.И. Носова Вячеслав Калмыков. — После откачки воды может продолжиться процесс окисления. Нужно дождаться охлаждения массива».

﻿«Ситуация оказалась намного сложнее, и к 1 февраля, конечно, работы мы не завершим, — сделал вывод Радий Хабиров. — К 20 марта шахта должна быть подтоплена. К этому сроку мы ожидаем полного эффекта. Минпром с УГОК должны разработать план мероприятий, дорожную карту. Нам нужно поэтапно, пошагово решить потом, что делать с карьером, провести отдельное совещание. Действия комбината, надеюсь, будут правильными».

В настоящее время в Сибайский карьер подается глинно-породная масса — 15 тысяч кубов в сутки, подано 56 тысяч кубов щелочной воды, работают 23 единицы техники. Смонтированы две вентиляционные установки, стационарная и мобильная. Идет мониторинг температуры породы, есть тенденция к снижению выделения газов. Установлены две видеокамеры, за ходом проведения работ можно следить в режиме онлайн. Контроль за состоянием воздуха проводят четыре лаборатории, за 14 дней проведено 714 замеров.

«Наиболее часто превышение ПДК фиксировалось на улицах рядом с карьером. Благоприятным является северный ветер со скоростью 10 км/ч», — рассказал первый заместитель председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, руководитель межведомственного оперативного штаба Кирилл Первов.

Как отметил Радий Хабиров, до 1 февраля администрация города должна продолжать работать в усиленном режиме, держать ситуацию под контролем и информировать жителей.