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30 июня Суббота

Уфа   °

Опыт Башкирии по установке пожарных извещателей начали внедрять другие регионы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Опыт Башкирии по установке пожарных извещателей начали внедрять другие регионы Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Опыт Башкортостана по установке пожарных извещателей начали внедрять другие регионы. Республиканский проект «Пожарный извещатель – в каждый дом, в каждую квартиру», включённый в «Магазин верных решений» Агентства стратегических инициатив, теперь реализуется также в Новгородской и Магаданской областях.

Так, в Новгородской области с 2018 года автономные дымовые пожарные извещатели устанавливаются в домах, где живут дети или ветераны Великой Отечественной войны.

Напомним, что после пожаров весной 2016 года, в которых погибли 12 детей, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил в кратчайшие сроки установить пожарные извещатели в домах многодетных семей, находящихся в социально опасном положении. Такие противопожарные сирены уже спасли от гибели несколько человек – сработавшие вовремя датчики предупредили людей об опасности.

После пожара в деревне Угузево Бирского района, который унес жизни четверых взрослых и пятерых детей, Рустэм Хамитов распорядился устанавливать пожарные извещатели и в малоимущих многодетных семьях.

В октябре 2017 года принято постановление Правительства Республики Башкортостан, согласно которому с 1 января 2018 года автономными дымовыми пожарными извещателями обеспечиваются все семьи, в которых рождаются дети.

Сегодня такие датчики установлены в жилых помещениях, в которых проживают более 40 тысяч семей. Установка мини-сирен продолжается.

– Эти пожарные извещатели уже спасли жизнь не одному десятку человек. Недорогая штуковина, которая крепится в доме и реагирует на появление дыма, сиреной или звуком будит родителей или детей, если это происходит ночью, даже соседи слышат этот звук, – сказал Рустэм Хамитов. – Собственно говоря, мы видим, что польза есть. Поэтому такую практику надо продолжать.

Теги: глава рб, извещатели
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