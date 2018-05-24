Фото: пресс-служба Главы Башкортостана В Башкортостане расширяется перечень внедряемых практик «Магазина верных решений» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 24 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписано дополнительное соглашение о сотрудничестве между Правительством Башкортостана и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, которое дополняет подписанное в июне прошлого года соглашение о взаимодействии. Подписи под документом поставили Глава региона Рустэм Хамитов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Соглашение расширяет перечень успешных практик, внедряемых в республике в рамках проекта «Магазин верных решений». Одна из них – губернаторская программа «1 000 лифтов», инициированная Свердловской областью – уже реализуется Министерством жилищно-коммунального хозяйства РБ.

В рамках подписанного документа планируется реализовать такие проекты, как группа «Передышка» (реабилитация детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нуждающихся в постоянном уходе, и поддержка их родителей), привлечение негосударственных поставщиков в сферу социального обслуживания населения, «Агрополис» (создание благоприятных условий для развития молодёжных фермерских хозяйств и информационно-консультационного сопровождения в агропромышленном комплексе) и молодёжно-социальный проект «Карта волонтёра».

Напомним, что «Магазин верных решений» – это онлайн-площадка, на которой собраны лучшие практики оказания государственных услуг гражданам, выявленные по итогам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации

Все практики представлены в полностью готовом для внедрения формате. Они содержат описание их реализации в регионе-доноре, правовое обоснование, организационную и бизнес-модель внедрения, типовую дорожную карту, а также контакты ответственных лиц и экспертов.

В настоящее время «Магазин верных решений» включает в себя 77 готовых решений с участием 43 регионов-доноров. От Башкортостана в него включены практики «Пожарный извещатель – в каждый дом, в каждую квартиру», «Автобус стартапов» и социально ориентированный проект «Возьми – 100, верни – 20».