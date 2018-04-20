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Практика Башкирии «Пожарный извещатель - в каждый дом» начала распространяться в регионах России

ОБЩЕСТВО

Практика Башкирии «Пожарный извещатель - в каждый дом» начала распространяться в регионах России Фото: Олег Яровиков

Практика Башкирии «Пожарный извещатель - в каждый дом» начала распространяться в регионах России Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Практику Башкирии по раннему обнаружению пожаров в домах, где проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также малообеспеченные и неблагополучные граждане, начнут реализовывать в этом году власти Новгородской области. Соответствующее соглашение подписали губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Башкирии.

В 2016 году республиканская практика «Пожарный извещатель — в каждый дом, в каждую квартиру» признана победителем в номинации «Создание комфортных условий проживания» на международном инвестиционном форуме в Сочи.

В каталоге готовых решений представлено 76 практик, рекомендованных для тиражирования Агентством стратегических инициатив. 35 из них включены в каталог в апреле 2018 года по итогам всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов.

Теги: пожарный извещатель, АСИ, Минэкономразвития РБ
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