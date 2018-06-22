Фото: автор В Башкирии более 40 тысяч семей находятся под защитой пожарных извещателей Фото: автор

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на страже жизни и здоровья детей более 40 тысяч семей стоят автономные дымовые пожарные извещатели. По информации пресс-службы правительства РБ, их установка будет продолжена, и завершится тогда, когда каждый дом и каждая квартира, где проживают дети, будет оснащена извещателем.

С чего всё началось?

Дело в том, что в республике при пожарах ежегодно погибают около 300 человек. Особо тревожно, когда огонь забирает жизни детей. За последние семь лет в городах и районах Башкирии при пожарах погибли 95 детей. Подавляющее большинство смертельных пожаров происходит в ночное время, когда дети и взрослые спят и не могут вовремя среагировать на возгорание.

Когда весной 2016 года в четырех пожарах, произошедших в Балтачевском, Шаранском, Гафурийском, Бакалинском районах, погибли 12 детей, глава Башкортостана Рустэм Хамитов вмешался в ситуацию. Выяснилось, что все семьи, в домах которых произошел пожар, стояли на учете, как семьи, находящиеся в социально-опасном положении.

Рустэм Хамитов поручил в кратчайшие сроки оснастить пожарными извещателями места проживания многодетных семей, находящихся в социально опасном положении. На эти цели в 2016 году была выделена сумма в миллион рублей. На эти деньги закуплено 2700 извещателей. В этом же году, по данным Минтруда РБ и муниципалитетов, был составлен список семей, нуждающихся в установке извещателей в первоочередном порядке. В него было включено 4830 находящихся в социально опасном положении многодетных семей.

Извещатели спасают жизни

Принятые меры незамедлительно оправдались. Так, летом 2016 года в селе Амзя города Нефтекамска ночью из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание в помещении двухквартирного жилого дома — сработал автономный пожарный извещатель. Жители дома услышали сигнал и оперативно потушили очаг возгорания.

Еще один пример спасенных жизней извещателем — это пожар, произошедший в селе Красная Башкирия Абзелиловского района 20 июля 2017 года. Вновь сработала мини-сирена, которая предотвратила гибель трех взрослых и шестерых детей.

В 2016 году было приобретено и установлено 4720 пожарных извещателей, из которых 2020 — за счет муниципалитетов и спонсоров.

Извещатель — в каждый дом, где есть ребенок!

Трагедия, случившаяся в социально благополучной семье в августе 2017 года, показала, что работу по установке спасающих жизни извещателей нужно усилить. В деревне Угузево Бирского района при пожаре погибли девять человек, среди них было пятеро детей. Тогда глава Башкортостана распорядился установить пожарные извещатели не только в семьях, находящихся в социально-опасном положении, но и в малоимущих многодетных семьях.

В прошлом году на обеспечение извещателями указанных категорий семей, было выделено 19,9 млн рублей. На эти средства установлены пожарные извещатели в 36 тысячах семей.

Еще одной мерой, направленной на безопасность и сохранение жизней семей с детьми, стало принятое в конце 2017 года постановление правительства Башкортостана «О внесении изменений в порядок предоставления социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан». Это позволило с 1 января 2018 года обеспечивать пожарными извещателями семьи и при рождении ребенка.

На сегодняшний день в жилых помещениях, в которых проживают более 40 тысяч семей, установлены автономные дымовые пожарные извещатели.

Опыт Башкирии оценен и поддержан

В рамках XV Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» состоялось вручение премий победителям Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития в субъектах страны. Организатором выступило Агентство стратегических инициатив.

В номинации «Создание комфортных условий проживания» первое место занял проект «Пожарный извещатель — в каждый дом, в каждую квартиру», реализованный Государственным комитетом Башкортостана по чрезвычайным ситуациям.

Практику республики по раннему обнаружению пожаров в помещениях, где проживают дети или ветераны Великой Отечественной войны, начнут реализовывать власти Новгородской области в 2018 году.

Благотворительная акция «Пожарные извещатели — семьям с детьми»

В Башкирии проходит благотворительная акция «Пожарные извещатели — семьям с детьми». Благодаря ей планируется расширить категории семей, где будут бесплатно устанавливаться извещатели. На акцию первым откликнулся ГУП «Башспирт».

На выделенные предприятием средства в населенных пунктах Угузевского сельского поселения Бирского района дома 76 семей с детьми оснащены автономными извещателями.

Далее эстафету принял председатель правления СПК «Базы» Чекмагушевского района Вадим Соколов. В 100 семьях с детьми кооперативом были установлены пожарные извещатели.

Общественный совет при Госкомитете РБ по ЧС приглашает всех желающих участвовать в благотворительной акции. Всю необходимую информацию о порядке участия можно узнать по телефону горячей линии по вопросам установки пожарных извещателей: 8 (347) 244-15-75.