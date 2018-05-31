Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Работа с несовершеннолетними требует особого внимания – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Правоохранительные органы должны уделить особое внимание работе с несовершеннолетними. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на торжественном собрании, посвящённом 300-летию российской полиции.

– Особого внимания требует работа с несовершеннолетними. Преступления в отношении детей, подверженность молодёжи влиянию различных криминальных и экстремистских сил требуют слаженных действий силовых структур, органов власти, учреждений образования, – сказал руководитель региона. – Нужно совместно заниматься профилактикой правонарушений в молодёжной среде, предупреждать безнадзорность среди несовершеннолетних, выявлять неблагополучные семьи.

При этом, по словам Главы республики, нужно усилить работу в интернете, социальных сетях.

– Особенно важно усилить работу по пресечению активности преступных групп в интернете, социальных сетях, там, где дети и подростки проводят бóльшую часть времени, чтобы не доводить до опасного развития ситуации. Как, например, это произошло в апреле в одной из школ нашего Стерлитамака, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Не только родителям и учителям, но и участковым, инспекторам комиссий по делам несовершеннолетних нужно чутко реагировать на отклонения в поведении подростков, своевременно принимать меры.