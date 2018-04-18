УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ».

18 апреля в Стерлитамаке Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провел оперативное совещание на месте ЧП в школе №1. В нем приняли участие представители правоохранительных органов, экстренных служб, республиканских и муниципальных органов власти.

Руководитель региона поручил в кратчайшие сроки усилить пропускной режим во всех школах республики, а также срочно начать ремонт кабинета, где был пожар, чтобы уже завтра там могли проходить учебные занятия.

«Я дал поручение немедленно отремонтировать класс, быстро навести порядок, купить необходимое оборудование. Чтобы сегодня после обеда строители уже вышли, — сказал Рустэм Хамитов по итогам совещания. — Будет и разбор полётов. Как мальчик пронёс нож? Есть же охрана, установлен металлоискатель. Этот случай ещё раз подталкивает нас к тому, чтобы системы безопасности во всех школах республики были проверены. Эту работу мы сегодня, максимум завтра проведём».

В ходе беседы с педагогическим коллективом Глава республики отметил слаженные действия учителей, которые оперативно организовали эвакуацию учащихся, а также работу экстренных служб, прибывших на место трагедии за несколько минут.

«Коллектив школы в этой ситуации действовал профессионально, грамотно с точки зрения эвакуации детей. Понятно, что всё это происходило быстро, но ваша реакция тоже была быстрой и адекватной, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Пожар тоже удалось быстро затушить. Через четыре-пять минут уже подъехала пожарная машина. Иначе последствия могли бы быть совсем другими».

Глава Башкортостана обратил особое внимание на необходимость борьбы с опасными группами в социальных сетях.

«С развитием информационных технологий в интернете появились группы детей, ориентированные в том числе на совершение проступков, подобных сегодняшнему, на суицидальное поведение, уголовную атрибутику. Таких сообществ много. И детей, зарегистрированных в этих сообществах, тоже много, — сказал Рустэм Хамитов. — Поэтому мы с вами должны быть очень бдительны. У властных структур, учительского коллектива не только вашей школы, но и всей республики появляются новые вызовы, новые риски. Мы должны быть к ним готовы».

После этого Рустэм Хамитов отправился в больницу, чтобы встретиться с пострадавшими, сообщили в пресс-службе Главы региона.