Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Главы Башкортосотана



















Рустэм Хамитов поздравил сотрудников органов внутренних дел с 300-летием российской полиции Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Главы Башкортосотана

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в уфимском Конгресс-холле Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом 300-летию российской полиции. Руководитель региона поздравил коллектив Министерства внутренних дел по РБ с праздником и вручил государственные награды Башкортостана.

– Сегодня вместе со всей страной мы отмечаем важную дату – 300-летие российской полиции. Поздравляю вас с этим знаменательным юбилеем в истории органов внутренних дел нашего Отечества! – сказал Рустэм Хамитов. – Во все времена правоохранительные структуры играли особую роль в укреплении государственной власти. Ваша служба была и остаётся одной из самых важных для общества. Вы защищаете главные ценности – жизнь и здоровье граждан, их права и свободы. Только хорошо оснащённые, укомплектованные достойными кадрами, пользующиеся доверием людей органы внутренних дел способны успешно бороться с преступностью, обеспечивать общественную безопасность, защищать граждан, бизнес от произвола, коррупции и криминального давления.

Глава республики выразил благодарность сотрудникам МВД по РБ за достойную службу, высокий профессионализм, принципиальность и мужество в борьбе с преступностью.

– Служба в Министерстве внутренних дел – одна из тех, которую выбирают в основном по призванию. Именно такие сотрудники – мужественные, верные присяге и своему долгу – трудятся в системе МВД. Это очень важно для государства и общества, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – От того, насколько ответственно происходит отбор кадров, повышается их правовая культура, компетенции и служебная дисциплина, напрямую зависят результаты работы по защите законности и правопорядка.

Руководитель республики отметил бесценный вклад ветеранов органов внутренних дел и почтил память тех, кто отдал свою жизнь при исполнении служебного долга.

– Башкортостан по праву входит в число ведущих российских регионов. Уверенно развиваются промышленность и сельское хозяйство. Растёт средняя заработная плата. Стабильный рост наметился в сферах торговли и услуг. Республика приступила к решению поставленной Президентом России стратегической задачи технологического, социально-экономического прорыва страны, – сказал Рустэм Хамитов. – В дальнейшем укреплении позиций республики мы, конечно же, рассчитываем и на вашу добросовестную службу, уважаемые товарищи. От вашей активности, компетентности зависят законность и правопорядок как необходимые условия развития любого государства и общества.