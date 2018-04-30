7 Правда ли, что на присосавшегося клеща нужно налить подсолнечное масло — и он отвалится сам?

Такая манипуляция может оказаться не только бесполезной, но, к сожалению, даже вредной. Масло закупорит дыхательное отверстие, и клещ задохнется. Однако перед смертью он выплеснет в рану все содержимое брюшной полости. Это еще больше увеличит риск заражения инфекцией, считает главный внештатный инфекционист Минздрава России Ирина Шестакова.

Извлекать клеща нужно аккуратно, но быстро. Можно воспользоваться ниткой, пинцетом или специальным инструментом, который можно купить в любом зоомагазине. Главное правило: захватывать клеща нужно как можно ближе к хоботку – так уменьшается риск раздавить клеща и выдавить в рану его «содержимое».

Куда нести клеща на анализ, читайте в материале ИА «Башинформ».