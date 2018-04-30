Семь распространенных мифов о клещах, которые могут быть опасны для человека
УФА, 30 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.
В Башкирии начался сезон клещей. По данным Роспотребнадзора по Башкирии, к медикам обратились уже 118 человек, пострадавших от укусов клещей. Из 95 клещей, которых принесли на анализ, один оказался зараженным энцефалитом. После длинных выходных статистика, скорее всего, изменится. Увы, существует много мифов и заблуждений о том, как ведут себя клещи. Знаете ли вы, где живут клещи, имеет ли значение цвет одежды, в которой вы пойдете в лес, и можно ли заливать маслом присосавшегося клеща?
Это один из самых популярных мифов о клещах. Такая жизнь на высоте была бы очень опасна для клещей — как говорит Винер Хабибуллин, кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии и общей биологии БашГУ, уязвимость клещей в том, что они довольно бытсро высыхают. Поэтому для жизни им нужна влажная среда – идеально подходит низкая трава возле тропинок. Но в поисках жертвы клещи могут забираться на высоту около 70 сантиметров. Вытягивая вперед передние лапки, клещи поджидают жертву.
Нет, не правда. Скорее всего, это заблуждение связано с тем, что на светлой одежде их легче увидеть. На самом же деле, по словам Винера Хабибуллина, у некоторых видов клещей, например, у распространенных в наших широтах иксодовых, вообще нет глаз. У других видов слабое зрение позволяет лишь отличать свет от тьмы. Свою жертву клещ вычислит по запаху, при этом учуять ее членистоногое может за несколько метров.
Это утверждение верно отчасти. В поисках наиболее удобного места для укуса клещ действительно ползет вверх по своей жертве. Однако передвигаться по горизонтали и даже ползти вниз он все равно может.
Все зависит от того, насколько быстро он сможет найти подходящее место для «трапезы». Это может случиться и сразу, если вы пойдете в лес неподготовленным и подставите под «укус» незащищенные участки кожи.
К сожалению, нет. Прививка защищает от главной опасности — вируса клещевого энцефалита. Однако это не единственная болезнь, которой может заразить человека клещ. Например, от боррелиоза вакцины не существует. Лечить заболевшего будут с помощью антибиотиков.
И снова нет. Клещи опасны в течение всего периода бодрствования — по словам Винера Хабибуллина, сезон клещей длится, пока среднесуточная температура превышает +5 градусов. Весной клещи действительно более активны, однако это не значит, что ближе к осени можно потерять бдительность.
Такая манипуляция может оказаться не только бесполезной, но, к сожалению, даже вредной. Масло закупорит дыхательное отверстие, и клещ задохнется. Однако перед смертью он выплеснет в рану все содержимое брюшной полости. Это еще больше увеличит риск заражения инфекцией, считает главный внештатный инфекционист Минздрава России Ирина Шестакова.
Извлекать клеща нужно аккуратно, но быстро. Можно воспользоваться ниткой, пинцетом или специальным инструментом, который можно купить в любом зоомагазине. Главное правило: захватывать клеща нужно как можно ближе к хоботку – так уменьшается риск раздавить клеща и выдавить в рану его «содержимое».
Куда нести клеща на анализ, читайте в материале ИА «Башинформ».