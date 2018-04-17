Куда нести клеща: адреса и телефоны пунктов в Башкирии
УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Сезон клещей в Башкирии стартовал. Уже по классической схеме жители республики в первые теплые весенние дни отправляются на отдых за город, в лес или на дачи. Но там их уже поджидают «кровопийцы», которые явно соскучились по человеку.
Специалисты Роспотребнадзора традиционно предупреждают туристов и походников о вакцинации. Однако и с прививкой укушенным клещами стоит обратиться к экспертам, которые должны исследовать членистоногого.
Агентство «Башинформ» публикует полный график работы и список пунктов, куда можно отнести клеща на «обследование».
УФА
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Адрес: Уфа, ул. Шафиева, 7.
Телефоны: 8 (347) 287-85-23, 8-927-236-32-61 — лаборатория вирусологических исследований; 8 (347) 287-85-24, 8-927-236-07-25 — лаборатория по индикации особо опасных инфекций и полимерной цепной реакции.
График работы:
ПН-ПТ 9.00-16.30, перерыв: 13.00-13.30.
С 30.04 по 30.06 без выходных.
Справку по итогам исследования можно получить по телефону, на сайте или лично.
БИРСК
Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Адрес: Бирск, ул. Калинина, 18.
Телефоны: 8 (34784) 3-47-87, 3-47-89.
График работы:
ПН-ПТ 08.00-16.00, перерыв 12.00-14.00;
30.04 и 1.05: 9.00-14.00.
Справки можно получить по телефону и лично.
СТЕРЛИТАМАК
Стерлитамакский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Адрес: Стерлитамак, ул. Революционная, 2а.
Телефоны: 8 (3273) 43-64-44.
График работы:
ПН-ЧТ 9.00-16.45, перерыв 13.00-13.30; в праздничные дни 9.00-16.00.
Справку можно получить лично или по телефону.
НЕФТЕКАМСК
Нефтекамский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Адрес: Нефтекамск, ул. Социалистическая, 10.
Телефоны: 8 (34783) 4-43-24, 8-917-370-24-44.
График работы:
ПН-ПТ 08.00-16.00, перерыв 12.00-14.00.
С 30.04 по 30.06: сб. 09.00-14.00, вс. — выходной.
В выходные и праздничные дни прием на исследование после звонка по телефону 8-917-370-24-44.
Результаты можно получить лично справкой.
ТУЙМАЗЫ
Туймазинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Адрес: Туймазы, ул. Лесовода Морозова, 1.
Телефоны: 8 (34782) 7-45-66.
График работы:
ПН-ПТ 08.00-16.00, перерыв 12.00-14.00.
30.04. — с 9.00 до 15.00; сб и вс — выходной.
Справки можно получить по телефону и лично.