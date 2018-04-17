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Куда нести клеща: адреса и телефоны пунктов в Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сезон клещей в Башкирии стартовал. Уже по классической схеме жители республики в первые теплые весенние дни отправляются на отдых за город, в лес или на дачи. Но там их уже поджидают «кровопийцы», которые явно соскучились по человеку.

Специалисты Роспотребнадзора традиционно предупреждают туристов и походников о вакцинации. Однако и с прививкой укушенным клещами стоит обратиться к экспертам, которые должны исследовать членистоногого.

Агентство «Башинформ» публикует полный график работы и список пунктов, куда можно отнести клеща на «обследование».

1

УФА

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Адрес: Уфа, ул. Шафиева, 7.

Телефоны: 8 (347) 287-85-23, 8-927-236-32-61 — лаборатория вирусологических исследований; 8 (347) 287-85-24, 8-927-236-07-25 — лаборатория по индикации особо опасных инфекций и полимерной цепной реакции.

График работы:

ПН-ПТ 9.00-16.30, перерыв: 13.00-13.30.

С 30.04 по 30.06 без выходных.

Справку по итогам исследования можно получить по телефону, на сайте или лично.

2

БИРСК

Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Адрес: Бирск, ул. Калинина, 18.

Телефоны: 8 (34784) 3-47-87, 3-47-89.

График работы:

ПН-ПТ 08.00-16.00, перерыв 12.00-14.00;

30.04 и 1.05: 9.00-14.00.

Справки можно получить по телефону и лично.

3

СТЕРЛИТАМАК

Стерлитамакский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Адрес: Стерлитамак, ул. Революционная, 2а.

Телефоны: 8 (3273) 43-64-44.

График работы:

ПН-ЧТ 9.00-16.45, перерыв 13.00-13.30; в праздничные дни 9.00-16.00.

Справку можно получить лично или по телефону.

4

НЕФТЕКАМСК

Нефтекамский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Адрес: Нефтекамск, ул. Социалистическая, 10.

Телефоны: 8 (34783) 4-43-24, 8-917-370-24-44.

График работы:

ПН-ПТ 08.00-16.00, перерыв 12.00-14.00.

С 30.04 по 30.06: сб. 09.00-14.00, вс. — выходной.

В выходные и праздничные дни прием на исследование после звонка по телефону 8-917-370-24-44.

Результаты можно получить лично справкой.

5

ТУЙМАЗЫ

Туймазинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Адрес: Туймазы, ул. Лесовода Морозова, 1.

Телефоны: 8 (34782) 7-45-66.

График работы:

ПН-ПТ 08.00-16.00, перерыв 12.00-14.00.

30.04. — с 9.00 до 15.00; сб и вс — выходной.

Справки можно получить по телефону и лично.

Теги: сезон клещей, Башкирия, Центр гигиены и эпидемиологии
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