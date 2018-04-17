УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сезон клещей в Башкирии стартовал. Уже по классической схеме жители республики в первые теплые весенние дни отправляются на отдых за город, в лес или на дачи. Но там их уже поджидают «кровопийцы», которые явно соскучились по человеку.

Специалисты Роспотребнадзора традиционно предупреждают туристов и походников о вакцинации. Однако и с прививкой укушенным клещами стоит обратиться к экспертам, которые должны исследовать членистоногого.

Агентство «Башинформ» публикует полный график работы и список пунктов, куда можно отнести клеща на «обследование».

1



УФА ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Адрес: Уфа, ул. Шафиева, 7. Телефоны: 8 (347) 287-85-23, 8-927-236-32-61 — лаборатория вирусологических исследований; 8 (347) 287-85-24, 8-927-236-07-25 — лаборатория по индикации особо опасных инфекций и полимерной цепной реакции. График работы: ПН-ПТ 9.00-16.30, перерыв: 13.00-13.30. С 30.04 по 30.06 без выходных. Справку по итогам исследования можно получить по телефону, на сайте или лично.



2



БИРСК Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Адрес: Бирск, ул. Калинина, 18. Телефоны: 8 (34784) 3-47-87, 3-47-89. График работы: ПН-ПТ 08.00-16.00, перерыв 12.00-14.00; 30.04 и 1.05: 9.00-14.00. Справки можно получить по телефону и лично.



3



СТЕРЛИТАМАК Стерлитамакский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Адрес: Стерлитамак, ул. Революционная, 2а. Телефоны: 8 (3273) 43-64-44. График работы: ПН-ЧТ 9.00-16.45, перерыв 13.00-13.30; в праздничные дни 9.00-16.00. Справку можно получить лично или по телефону.



4



НЕФТЕКАМСК Нефтекамский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Адрес: Нефтекамск, ул. Социалистическая, 10. Телефоны: 8 (34783) 4-43-24, 8-917-370-24-44. График работы: ПН-ПТ 08.00-16.00, перерыв 12.00-14.00. С 30.04 по 30.06: сб. 09.00-14.00, вс. — выходной. В выходные и праздничные дни прием на исследование после звонка по телефону 8-917-370-24-44. Результаты можно получить лично справкой.

