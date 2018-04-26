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26 апреля Четверг

Уфа   °

Житель Башкирии пострадал от укуса клеща, зараженного энцефалитом

ОБЩЕСТВО

Житель Башкирии пострадал от укуса клеща, зараженного энцефалитом Фото: Олег Яровиков

Житель Башкирии пострадал от укуса клеща, зараженного энцефалитом Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Башкирии зарегистрирован первый в нынешнем сезоне клещ, зараженный вирусом энцефалита. Всего в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии было исследовано 95 клещей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Башкирии.

Всего, по данным ведомства, в медучреждения обратились 118 человек, пострадавших от укусов клещей. Это в 3,5 раза больше, чем год назад (за аналогичный период  2017 года было зарегистрировано 33 случая). В числе пострадавших — 40 детей.

С 1 по 15 мая для жителей республики будет работать «горячая линия» Роспотребнадзора РБ. Специалисты расскажут о том, как происходит заражение клещевым вирусным энцефалитом, как снять с себя клеща и что делать, если анализ на вирус оказался положительным.

Телефон «горячей линии»: 8-800-700-90-30 (с 10.00 до 16.00).

Ранее агентство «Башинформ» публиковало список лабораторий по республике, в которые можно сдать на анализ клеща. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Теги: клещевой энцефалит, Роспотребнадзор, клещи
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