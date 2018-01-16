Меры безопасности в школах Башкирии усилят после трагедии в Перми Фото: Олег Яровиков Меры безопасности в школах Башкирии усилят после трагедии в Перми Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Министерство образования Башкирии совместно с силовыми структурами региона начали проверку системы безопасности в общеобразовательных учреждениях. В связи с трагедией в пермской школе, будут еще раз пересмотрены и там, где необходимо, усилены меры безопасности, отметила министр образования РБ Гульназ Шафикова. Прежде всего это касается пропускного режима на территории общеобразовательных учреждений. Учительское сообщество и сотрудников школ проинструктируют, как действовать в чрезвычайных и нестандартных ситуациях.

Гульназ Шафикова подчеркнула, что в настоящее время большинство школ республики оснащены кнопкой экстренного вызова наряда полиции. Практически все городские общеобразовательные организации имеют системы управления контроля доступом в здание и оснащены системами видеонаблюдения, имеются охранные сигнализации. Кроме того, за безопасность в них отвечают частные охранные агентства.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила журналистам, что по итогам расследования инцидента в Перми может быть принято решение об усилении мер безопасности в школах.

«Конечно, будет полный разбор этого случая, здесь нужна очень серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве. Мы детально разберемся с этим случаем для того, чтобы выработать меры, и их обсудим со всем гражданским сообществом», — цитирует ТАСС вице-премьера.

Как сообщалось ранее, школы и охранные предприятия проверят МВД и Росгвардия, мониторинг безопасности школ проведут также эксперты ОНФ.

В понедельник, 15 января, в средней школе №127 в Мотовилихинском районе Перми двое несовершеннолетних с холодным оружием в руках напали на четвероклассников и их учителя. В результате ЧП пострадали 15 человек.