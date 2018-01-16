В Башкирии эксперты ОНФ проведут мониторинг безопасности школ Фото: Олег Яровиков В Башкирии эксперты ОНФ проведут мониторинг безопасности школ Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Главным направлением работы проекта ОНФ «Народная оценка качества» в 2018 году станет контроль за школами и детсадами. В Башкирии активисты регионального штаба ОНФ организовали уже несколько проектов, связанных со сферой образования. Это контроль качества питания, контроль за детскими площадками и безопасность дорожного движения вокруг школ. Соответственно, в региональном штабе не планируют ограничиваться только этими проектами.

«Когда происходят такие события, как накануне в Перми, мы обязательно подключим к уже имеющимся проектам и мониторинг в сфере безопасности школ. В первую очередь, будем уделять внимание качеству предоставления охранных услуг. Оценим, какие компании лицензированы для оказания охранных услуг в школах, — рассказал руководитель рабочей группы «Образование и культура» Сергей Корлыханов. — Да, здесь существуют вопросы с федеральным законодательством, когда охранные услуги предоставляются по принципу низшей цены, и люди, работающие в данных структурах, не всегда соответствуют тем требованиям, которые должны быть предъявлены к образовательным организациям».

Второй момент, который по мнению регионального штаба ОНФ необходимо мониторить, это то, как работают имеющиеся охранные системы. Не секрет, что турникеты на входах в школу не всегда работают, либо просто открыты на вход. Охранник зачастую совмещает сразу несколько функций: и бахилы продает, и вещи в гардероб принимает. Этого не должно быть в образовательных организациях.

Эксперт уверен, что необходимо подключить к этому процессу родителей.

«Они тоже должны отслеживать, насколько качественно организована охрана, есть ли видеонаблюдение, обсуждаются ли эти вопросы на педсоветах, и есть ли какая-то «дорожная карта» решения этих проблем, — считает Сергей Корлыханов. — Как реагирует администрация школы на просьбы родительского сообщества. Все это в сфере интересов регионального штаба, и мы будем мониторить ситуацию».

В региональном штабе подчеркнули, что все школы находятся в управлении муниципалитетов, но если родители не находят там понимания, то фронтовики напрямую готовы принимать обращения и разбираться с конкретным районом, конкретной школой.

В связи со вчерашними событиями в Перми, в Башкирии не фиксируют массовых обращений обеспокоенных родителей.

«Надо отметить, что в республике, особенно в крупных городах, охрана школ организована, во многих учреждениях есть видеонаблюдение, территория ограждена. Но мы держим руку на пульсе и готовы реагировать на обращения совместно с муниципальными властями, которые обязаны обеспечить безопасность школ».

О том, что в этом году главным направлением работы проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Народная оценка качества» станет контроль за сферой образования — школами и детскими садами, сообщил координатор проекта Виктор Рожков.

«Безопасность детей — забота взрослых. Недоработки в этом вопросе могут привести к плачевным последствиям. Работа образовательного учреждения в сфере безопасности заключается в создании необходимых условий для сохранения жизни и здоровья учащихся. Не надо ждать трагедии! Проверки того, как организована охрана школ и безопасность территории, должны проходить регулярно. В этом году главным направлением работы нашего проекта «Народная оценка качества» станет контроль за сферой образования — школами и детскими садами», — подчеркнул Виктор Рожков.

Активисты ОНФ призывают родителей присылать обращения на сайт narocenka.ru с описанием проблемы, адресом детского сада или школы. При желании можно указать и свой контактный телефон.