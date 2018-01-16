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16 января Вторник

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В Башкирии МВД и Росгвардия проверят школы после ЧП в Перми

ОБЩЕСТВО

В Башкирии МВД и Росгвардия проверят школы после ЧП в Перми Фото: Олег Яровиков

В Башкирии МВД и Росгвардия проверят школы после ЧП в Перми Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

После трагедии в пермской школе Росгвардия по всей России проверит школы и частные охранные предприятия, которые работают в образовательных учреждениях.

«В ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности и их качество. Должностные лица Росгвардии проверят наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к действиям в различных ситуациях», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Также правоохранители вместе с «чоповцами» отработают алгоритмы действий при ЧС, механизмы первичного реагирования на внутренние конфликты, оповещения и взаимодействие с силовиками.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Башкирии, такая проверка в регионе будет проводиться совместно с МВД республики в соответствии с федеральным законодательством.

Напомним, 15 января в одной из школ Перми два подростка с ножами начали драку. Педагоги и школьники попытались их разнять. В итоге после конфликта с применением холодного оружия в больнице с колото-резанными ранами оказались 15 человек: учительница и один четвероклассник в тяжелом состоянии.

Теги: Росгвардия, МВД
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