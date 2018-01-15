Движение по старому мосту через Белую в Уфе не откроют, несмотря на потепление Фото: Олег Яровиков Движение по старому мосту через Белую в Уфе не откроют, несмотря на потепление Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Движение по мосту через реку Белую в створе улицы Воровского в Уфе (так называемый «старый» мост) не будет возобновлено, несмотря на потепление. Напомним, из-за технического состояния мост был закрыт на время холодов – решение было принято, чтобы уменьшить нагрузки. При температуре выше -25 градусов движение обещали восстановить. Однако новое обследование, которое провела специализированная проектная организация, принесло неутешительные известия – из-за морозов было нарушено бетонное крепление деформационного шва. Поэтому мост не откроется до тех пор, пока не проведут дополнительные изыскания.

Ранее специалисты установили, что мост, построенный еще в 1956 году, находится в предаварийном состоянии. Проект реконструкции предполагает два этапа – строительство третьего моста между «старым» и «новым», по предварительным подсчетам, займет 2,5 года. Следом должно начаться восстановление «старого» моста.

Выехать из города можно по Пугачевскому мосту, а также по Нагаевскому шоссе в сторону автодороги М5 «Урал».